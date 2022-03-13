Собчак заявила о возвращении в Россию и опровергла гражданство другой страны

Ксения также отметила, что совсем скоро вернется в Москву вместе с семьей и продолжит работать. «Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время и продолжить делать то, что еще возможно делать», — сказала ведущая.

Ранее было известно, что Собчак покинула страну и отправилась в Стамбул с сыном. Супруг журналистки Константин Богомолов не последовал за семьей и остался работать в столице. «Муж в Москве — приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию», — говорила Ксения.

Позже Собчак была замечена в аэропорту Тель-Авива. А Telegram-канал «Только Никому» заявил о том, что ведущая отправилась в Израиль, чтобы оформить сыну гражданство этой страны, на которое он имеет право, имея еврейские корни. Сама Ксения эту информацию не подтверждала.

Напомним, что Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в 2019 году. До этого журналистка состояла в браке с актером Михаилом Виторганом и родила от него сына Платона.