Собчак заявила, что достигла успеха не только благодаря фамилии отца: «Свое я бы забрала»
Ксения Собчак – дочь известного и яркого политического деятеля Анатолия Собчака, и в то, что она сама сделала себя и достигла успеха, верят не все.
В недавнем интервью с провокационным психологом Вероникой Степановой ей пришлось оправдываться за богатых подруг – женщина уточнила, почему она не выбирает простых девушек.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Собчак в ответ на это напомнила, что ее подруги – Даша Жукова или Наталия Водянова, хотя и являются женами олигархов и богатых мужчин, своим достижениям обязаны именно себе.
А в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения ответила тем, кто думает так о ней:
«Жила была одна питерская барышня, которая всего добилась сама, в 17 лет уехала в Москву, сняла на мамины деньги квартиру, а потом через 22 года сказала об этом в интервью, и ей никто не поверил.
Потому что родилась эта барышня в хорошей благополучной семье с влиятельным папой, с очень заметной мамой, да и в целом вытянула счастливый билетик в лотерее. Отец у нее был честным и свободным политиком, а до карьеры политика - преподавателем, профессором, главой двух кафедр. И получал огромную по советским меркам зарплату - 400 рублей! И, конечно, эта семья жила не в коммуналке, у нее была своя квартира, трехкомнатная. Никто не выбирает семью, в которой родиться, но ей повезло.
И я понимаю, не спорю, не отрицаю, что мне было легче пробиться, чем условной девочке без стартовых возможностей из деревни / из маленького города / из неблагополучной семьи / из необеспеченной семьи. И да, фраза “я приехала в Москву с деньгами мамы на съемную квартиру” звучит мудацки для тех, у кого этих денег не было, и мамы не было, фамилии не было. Но это не значит, что те, у кого это все-таки было, получили безбедную жизнь на блюдце ломоносовского фарфора», – написала она.
Ксения добавила, что она не сравнивает себя с теми, кто имел меньше, чем она – ей действительно повезло. Однако есть много тех, кто также имел многое с самого рождения, но не смог сохранить.
«Можно иметь многое и бездарно его потерять. А можно приумножить. Можно вкалывать как бешеная и тащить все на себе, а можно получить все по праву фамилии. То есть у меня (ну это так, глупо отрицать) реалии иные. В них сын Иванова становится президентом “АЛРОСА”, Ксения Шойгу управляет Кронштадтом, а сын Кисилева (человека, который приходил к моему папе, чтобы одобрить и сделать фестиваль) Юркисс получает орден за Заслуги перед Отечеством. И очевидно, что как дочь Собчака я могла бы получить очень многое просто по родительской памяти, и ровно также построить карьеру и быть сейчас намного богаче, намного влиятельнее. И я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым конечно было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала», – заключила она.
Телеведущая выразила глубокую признательность своему отцу и отметила, что всегда останется в его тени:
«Папы не стало 20 лет назад, 20 лет я одна. И путь у меня был иной, не такой, как у других детей больших начальников. Что на мой взгляд - правильнее. Но надо понимать: фигура отца всю жизнь надо мной висела, висит и будет висеть, потому что я понимаю, что он фигура огромного масштаба и значения. И я всегда буду мелкой сошкой по сравнению с ним. Сверху у меня всегда будет стоять ограничитель, чего бы я не добилась. Но это не отменяет ни одну из моих побед».