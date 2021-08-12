Собчак заявила, что достигла успеха не только благодаря фамилии отца: «Свое я бы забрала»

Собчак в ответ на это напомнила, что ее подруги – Даша Жукова или Наталия Водянова, хотя и являются женами олигархов и богатых мужчин, своим достижениям обязаны именно себе.

А в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения ответила тем, кто думает так о ней:

«Жила была одна питерская барышня, которая всего добилась сама, в 17 лет уехала в Москву, сняла на мамины деньги квартиру, а потом через 22 года сказала об этом в интервью, и ей никто не поверил.

Потому что родилась эта барышня в хорошей благополучной семье с влиятельным папой, с очень заметной мамой, да и в целом вытянула счастливый билетик в лотерее. Отец у нее был честным и свободным политиком, а до карьеры политика - преподавателем, профессором, главой двух кафедр. И получал огромную по советским меркам зарплату - 400 рублей! И, конечно, эта семья жила не в коммуналке, у нее была своя квартира, трехкомнатная. Никто не выбирает семью, в которой родиться, но ей повезло.

И я понимаю, не спорю, не отрицаю, что мне было легче пробиться, чем условной девочке без стартовых возможностей из деревни / из маленького города / из неблагополучной семьи / из необеспеченной семьи. И да, фраза “я приехала в Москву с деньгами мамы на съемную квартиру” звучит мудацки для тех, у кого этих денег не было, и мамы не было, фамилии не было. Но это не значит, что те, у кого это все-таки было, получили безбедную жизнь на блюдце ломоносовского фарфора», – написала она.