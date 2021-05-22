Нам столько не снилось: Собчак зарабатывает в месяц больше, чем Богомолов за год

Согласно информации, доступной Telegram-каналу «Только никому...‎»‎, в 2020-м супруга Константина Богомолова заработала 212 миллионов 708 тысяч рублей, тогда как сам режиссер отчитался всего о 17,9 миллионах.

Большая разница в доходах не беспокоит пару. «У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня — свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько — он», — цитирует слова Ксении «СтарХит».