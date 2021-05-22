Нам столько не снилось: Собчак зарабатывает в месяц больше, чем Богомолов за год
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
Журналистка, блогер, телеведущая, политик, бизнес-леди - 39-летняя Ксения Собчак не боится примерять новые профессии и осваивать новые компетенции, что приносит ощутимую пользу ее кошельку. Даже в неудачный для многих год звезде удалось преумножить свои доходы.
Согласно информации, доступной Telegram-каналу «Только никому...», в 2020-м супруга Константина Богомолова заработала 212 миллионов 708 тысяч рублей, тогда как сам режиссер отчитался всего о 17,9 миллионах.
Большая разница в доходах не беспокоит пару. «У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня — свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько — он», — цитирует слова Ксении «СтарХит».
Фото: Instagram
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