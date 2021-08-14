Собчак высмеяла реакцию Прилучного на отказ в совместном интервью
«Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться», — сказал Павел, который старается прятать свою личную жизнь от посторонних.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bugevuge/Instagram
Реакция ведущей не заставила себя долго ждать. Ксения ответила на слова актера, в присущей ей манере – с иронией.
«Как же теперь жить дальше? Пойду повешусь, пожалуй», — написала ведущая в своем Instagram.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram
Независимо от того, что Прилучный не комментирует свою личную жизнь, за него это не раз делала Агата Муцениеце, в браке с которой актер находился 9 лет.
Бывшая супруга публично обвиняла звезду сериала «Закрытая школа» в домашнем насилии и злоупотреблении спиртными напитками. Актеры со скандалом развелись в 2020 году. В то же время стало известно о романе Павла с исполнительницей роли Маши в сериале «Папины Дочки» Мирославой Карпович.
Фото и видео: Instagram
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