Собчак высмеяла реакцию Прилучного на отказ в совместном интервью

Независимо от того, что Прилучный не комментирует свою личную жизнь, за него это не раз делала Агата Муцениеце, в браке с которой актер находился 9 лет.

Бывшая супруга публично обвиняла звезду сериала «Закрытая школа» в домашнем насилии и злоупотреблении спиртными напитками. Актеры со скандалом развелись в 2020 году. В то же время стало известно о романе Павла с исполнительницей роли Маши в сериале «Папины Дочки» Мирославой Карпович.