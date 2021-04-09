Собчак в кожаном топе и другие звезды на открытии кинотеатра «Художественный»
Фото: архив пресс-службы
Уже с 9 апреля кинотеатр приступит к работе, там покажут фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Премьерным показом картины откроется программа фильмов-номинантов на «Оскар-2021».
Соответствующие ленты будут представлены в «Художественном» до 22 апреля.
На открытии кинотеатра появилось много звезд, среди которых Ксения Собчак, Рената Литвинова, Константин Богомолов, Муся Тотибадзе, Мария Федорова, Ингеборга Дапкунайте и многие другие.
Ксения Собчак для открытия выбрала эффектное кожаный топ на шнуровке с декольте, широкие брюки и ботинки на высокой платформе. На мероприятии она появилась вместе с мужем, Константином Богомоловым.
Ингеборга Дапкунайте выбрала женственное клетчатое платье длины миди и классические лодочки. Талию она подчеркнула черным ремнем.
Фото: архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы
Рената Литвинова появилась в черном брючном костюме, под который надела атласную рубашку зеленого цвета и свои любимые темные очки.
Муся Тотибадзе похвасталась интересным плащом черного цвета с ярким цветочным принтом.
Фото: архив пресс-службы
В южном фойе кинотеатра появился корнер парфюмерного бренда Zielinski&Rozen, где можно найти линейку с ароматом Fiction, созданную в коллаборации с «Художественным».
Фото: архив пресс-службы
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