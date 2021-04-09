Собчак в кожаном топе и другие звезды на открытии кинотеатра «Художественный»

Уже с 9 апреля кинотеатр приступит к работе, там покажут фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Премьерным показом картины откроется программа фильмов-номинантов на «Оскар-2021».

Соответствующие ленты будут представлены в «Художественном» до 22 апреля.

На открытии кинотеатра появилось много звезд, среди которых Ксения Собчак, Рената Литвинова, Константин Богомолов, Муся Тотибадзе, Мария Федорова, Ингеборга Дапкунайте и многие другие.

Ксения Собчак для открытия выбрала эффектное кожаный топ на шнуровке с декольте, широкие брюки и ботинки на высокой платформе. На мероприятии она появилась вместе с мужем, Константином Богомоловым.

Ингеборга Дапкунайте выбрала женственное клетчатое платье длины миди и классические лодочки. Талию она подчеркнула черным ремнем.