Собчак саркастично оценила новый проект Бузовой: «Оля кажется вполне адекватной»
Бывшая коллега по проекту «Дом-2», 39 летняя Ксения Собчак уважительно относится к трудоспособности Ольги, но не ожидала от ее интервью ничего выдающегося: «Запуская подкаст Ольги Бузовой на «Яндекс.Музыке», я готовилась посмеяться. Так оно и получилось, только по другой причине. Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной», — поделилась эмоциями Собчак
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @xenia_sobchak
Своими гостями Бузова действительно хотела видеть мужчин необычных профессий, но судя по всему, неопытность Оли на этом поприще, привела ее к большой ошибке, по мнению Ксении.
«Какие-то феерические мужланы: один психиатр в венерологическом диспансере, принципиально не планирующий детей, чтобы не платить потом алименты. Другой стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены. Проктолог, сообщающий, что "мужская полигамия, особенно среди врачей — это норма". Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры — один фактурней другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно», заключила Ксения Анатольевна.
Сама журналистка и телеведущая, знает толк в хороших и рейтинговых гостях, звездные интервью на ее YouTube-канале набирают миллионы просмотров, а как недавно признавался муж Ксении, Константин Богомолов, Собчак давно и очень грамотно выстраивает вокруг своего нового проекта настоящий прибыльный бизнес и подходит к нему с умом. Для Ольги этот год тоже был щедрым на неожиданные повороты — после расставания с Давой Манукяном, артистка буквально разделила театральный мир на два лагеря, когда вышла на сцену МХТ в составе труппы нового спектакля.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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