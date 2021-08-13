Собчак саркастично оценила новый проект Бузовой: «Оля кажется вполне адекватной»

«Какие-то феерические мужланы: один психиатр в венерологическом диспансере, принципиально не планирующий детей, чтобы не платить потом алименты. Другой стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены. Проктолог, сообщающий, что "мужская полигамия, особенно среди врачей — это норма". Какие-то альфонсы, алиментщики и абьюзеры — один фактурней другого. В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно», заключила Ксения Анатольевна.

Сама журналистка и телеведущая, знает толк в хороших и рейтинговых гостях, звездные интервью на ее YouTube-канале набирают миллионы просмотров, а как недавно признавался муж Ксении, Константин Богомолов, Собчак давно и очень грамотно выстраивает вокруг своего нового проекта настоящий прибыльный бизнес и подходит к нему с умом. Для Ольги этот год тоже был щедрым на неожиданные повороты — после расставания с Давой Манукяном, артистка буквально разделила театральный мир на два лагеря, когда вышла на сцену МХТ в составе труппы нового спектакля.