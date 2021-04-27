От Собчак в платье с открытой спиной до Лободы в латексе: звезды на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одними из первых на вечере появились певцы Ольга Бузова, Егор Крид, Лолита Милявская, Валерия, Тимати, Slava Marlow, Даня Милохин, Валерий Меладзе, Клава Кока, Zivert и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица Валерия позировала фотографам вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. На исполнительнице было элегантное черное платье с объемными рукавами. Ноги Валерии украсили стильные туфли, а шею – массивное украшение. Пригожин предпочел синие джинсы, пиджак и кроссовки.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Валерий Меладзе, которому в апреле певица Альбина Джанабаева подарила дочь, ожидаемо появился на вечеринке один. На нем были классические черные брюки, рубашка того же оттенка и синий пиджак.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова была на ужине в белом платье с разрезом и вставками из серебряного кружева. Она позировала фотографам с несколькими звездами, в том числе блогером, рэпером Даней Милохиным, который предпочел для мероприятия пиджак цвета фуксии.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Недавно выздоровевшая от коронавируса певица Светлана Лобода выбрала легинсы из латекса и золотой топ-кольчугу. Свой look она дополнила темными очками, стильной сумкой и высокими каблуками.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Телеведущая Ксения Собчак решила сразить гостей ужина черным платьем с открытой спиной, к которому выбрала белоснежную кожаную сумку. Исполнительница Ани Лорак предпочла топ с объемными плечами и кожаные легинсы, а Zivert - наряд в розовом оттенке.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица Нюша в голубом платье почти весь вечер общалась с бывшим возлюбленным Егором Кридом. А вот рэпер Тимати появился на мероприятии один.
Напомним, ведущими церемонии вручения премии в 2021 году станут Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева. Статуэтки вручат 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт». Впервые в истории «Премия МУЗ-ТВ» пройдет по итогам сразу двух лет.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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