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От Собчак в платье с открытой спиной до Лободы в латексе: звезды на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ»

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Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В Москве прошел гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ», на котором собрались ведущие проекта, победители и номинанты прошлых лет.

Одними из первых на вечере появились певцы Ольга Бузова, Егор Крид, Лолита Милявская, Валерия, Тимати, Slava Marlow, Даня Милохин, Валерий Меладзе, Клава Кока, Zivert и многие другие.

Валерия и Иосиф Пригожин

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Певица Валерия позировала фотографам вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. На исполнительнице было элегантное черное платье с объемными рукавами. Ноги Валерии украсили стильные туфли, а шею – массивное украшение. Пригожин предпочел синие джинсы, пиджак и кроссовки.

Валерий Меладзе

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Валерий Меладзе, которому в апреле певица Альбина Джанабаева подарила дочь, ожидаемо появился на вечеринке один. На нем были классические черные брюки, рубашка того же оттенка и синий пиджак.

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Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова была на ужине в белом платье с разрезом и вставками из серебряного кружева. Она позировала фотографам с несколькими звездами, в том числе блогером, рэпером Даней Милохиным, который предпочел для мероприятия пиджак цвета фуксии.

Светлана Лобода

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Недавно выздоровевшая от коронавируса певица Светлана Лобода выбрала легинсы из латекса и золотой топ-кольчугу. Свой look она дополнила темными очками, стильной сумкой и высокими каблуками.

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Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Телеведущая Ксения Собчак решила сразить гостей ужина черным платьем с открытой спиной, к которому выбрала белоснежную кожаную сумку. Исполнительница Ани Лорак предпочла топ с объемными плечами и кожаные легинсы, а Zivert - наряд в розовом оттенке.

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Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Певица Нюша в голубом платье почти весь вечер общалась с бывшим возлюбленным Егором Кридом. А вот рэпер Тимати появился на мероприятии один.

Напомним, ведущими церемонии вручения премии в 2021 году станут Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева. Статуэтки вручат 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт». Впервые в истории «Премия МУЗ-ТВ» пройдет по итогам сразу двух лет.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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