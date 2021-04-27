От Собчак в платье с открытой спиной до Лободы в латексе: звезды на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ»

Певица Нюша в голубом платье почти весь вечер общалась с бывшим возлюбленным Егором Кридом. А вот рэпер Тимати появился на мероприятии один.

Напомним, ведущими церемонии вручения премии в 2021 году станут Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева. Статуэтки вручат 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт». Впервые в истории «Премия МУЗ-ТВ» пройдет по итогам сразу двух лет.