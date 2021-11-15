Собчак прокомментировала свое финансовое состояние: «Я по своим заработкам скромно живу»

Ксения Собчак на протяжении долгих лет своей популярности на постоянной основе сталкивается с хейтом и агрессией в свой адрес. За это время у журналистки уже успел выработаться иммунитет к критике. Телеведущая уже давно научилась здраво оценивать ситуацию и адекватно реагировать на негатив.

Наиболее частой претензией к Собчак является тот факт, что, по мнению людей, она является выскочкой. Сама же Ксения Анатольевна убеждена в том, что их негатив исходит из того принципа, что критики на самом деле искренне желают все то, что имеет она.

«Люди хотят иметь такую же смелость, наглость, уметь требовать от жизни каких-то вещей, везде быть, не бояться пробовать новое, не замыкаться на чем-то одном. Не все могут себе такое разрешить — легче ненавидеть того, кто это себе разрешает. Кому-то просто не нравится, что я выпендриваюсь», — заявляет она в одном из интервью.

Однако, как заявляет Собчак, перед ней не стоит цель понравится негативно настроенной аудитории.

«У меня хватило бы мозга понравиться таким людям, для этого достаточно сказать в интервью "Татлеру", что бриллианты мне не нужны — только больные дети, журналистские расследования и жизнь в маленьком таунхаусе за городом. Хотя у меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по своим заработкам скромно живу», — сообщает она.