Собчак припомнила Богомолову громкий разлад в семье: «Было стыдно»

Звезда не назвала причину конфликта, но отметила, что ей было ужасно стыдно за свое поведение. При этом Ксения не раз говорила о том, что очень уважает своего избранника и всегда старается уступать ему. Ведущая считает мужа намного умнее и образованнее себя.

Напомним, что брак с Константином Богомоловым стал для Ксении вторым. С 2013 по 2019 год она была замужем за актером Максимом Виторганом. Экс-супруги совместно воспитывают 4-летнего сына Платона.