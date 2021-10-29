Собчак припомнила Богомолову громкий разлад в семье: «Было стыдно»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В интервью Иде Галич в YouTube-шоу «Есть вопросики» Собчак вспомнила самую громкую ссору с мужем. «Один раз было. Я наорала так, как никогда себя не вела. Причем это было по телефону. В какой-то момент меня прорвало. Я сама была в ужасе. Я по делу накричала, но мне потом было стыдно. Я сама испугалась тогда», — призналась ведущая.
Звезда не назвала причину конфликта, но отметила, что ей было ужасно стыдно за свое поведение. При этом Ксения не раз говорила о том, что очень уважает своего избранника и всегда старается уступать ему. Ведущая считает мужа намного умнее и образованнее себя.
Напомним, что брак с Константином Богомоловым стал для Ксении вторым. С 2013 по 2019 год она была замужем за актером Максимом Виторганом. Экс-супруги совместно воспитывают 4-летнего сына Платона.
Фото и видео: Instagram