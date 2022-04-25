Собчак потратила деньги от продажи московской квартиры на жилье в Дубае

В последнее время многие отечественные знаменитости перебрались заграницу. Не стала отставать от них и известная телеведущая Ксения Собчак. Ее взгляд, как и многих наших селебрити, пал на перспективный рынок недвижимости в ОАЭ.

И хотя сама телеведущая последний месяц буквально разрывается между Израилем, Россией и рабочими заграничными поездками, в перерывах между перемещениями она успевает совершать сделки с недвижимостью. И как оказалось, вкладывается в весьма интересные объекты.

Так, например, не так давно Ксения Анатольевна приобрела элитные 120 квадратных метров в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences, находящиеся в самом сердце Дубая. Рядом с новыми апартаментами телеведущей, из которых открывается роскошный вид на башню Бурдж-Халифа, находится знаменитый торговый центр Дубай Молл, где закупаются тяжелым люксом многие российские знаменитости, парк, музыкальные фонтаны и опера.

Как рассказал инсайдер изданию «СтарХит», на сегодняшний день недвижимость Собчак подорожала до 3,2 миллиона дирхам, что в переводе на российские рубли составляет около 61-62 миллионов. На данный момент, согласно местному законодательству, граждане нашей страны имеют право приобретать имущество в Арабских Эмиратах и оформлять право собственности на себя. Что, собственно, и поспешила сделать Ксения Анатольевна.