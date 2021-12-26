Собчак ответила на обвинения бизнесмена Аветова в хайпе из-за фильма про инфоцыган
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram
Аветов является ректором и генеральным директором бизнес-школы «Синергия» и сооснователем онлайн-школы Megacampus. Григорий пришел на Youtube-дебаты к Ксении, чтобы отстоять свою точку зрения на право заниматься бизнесом в сфере онлайн-образования, которое Собчак назвала инфоцыганством.
Бизнесмен считает, что Ксения специально выпустила фильм о разоблачении многочисленных курсов и блогеров ради хайпа, досконально не погрузившись в тему. Аветов объяснял ведущей, что он отвечает за свой продукт и считает век онлайн-обучения современным и технологичным.
В ходе жарких споров Ксения отметила, что она не является противником всех онлайн-курсов, но имеет полное право разоблачать и высмеивать мошенников, что берут деньги за свои услуги, не имея никакого образования в той сфере, которую транслируют.
Собчак отмечает, что путь к настоящему успеху и деньгам не может состоять из нескольких уроков в интернете, и ей жаль, что многие люди ведутся именно на это. Настоящий трудоголизм, по мнению ведущей, это несколько лет обучения в различных школах или зарубежных вузах, ради работы мечты в международной компании. А когда девочка в 20 лет из деревни хвастается новой машиной, не понятно откуда, это вызывает у Ксении негодование. Именно таких людей журналистка считает нужным разоблачать.
Ксения подчеркивает, что создателей медицинских курсов, которые «предлагают лечить рак подорожником», нужно отдавать под суд, так же как и тех, кто не имеет соответствующего образования.
В конце дебатов Аветов предложил Собчак показать пример всем блогерам и инфоцыганам, пригласить экспертов и создать свой уникальный продукт. Предприниматель считает, что на это ведущая должна потратить около 20 миллионов рублей, которые он ей компенсирует в случае провала.
Собчак написала в своем Instagram, что ей понравился Аветов как человек, и что он показался на удивление адекватным, четко обозначив свою позицию. «Пришла с настроением разносить, но Аветов оказался адекватным и хитрожопым - не стал защищать инфожуликов (на что я очень рассчитывала), а постарался защищать качественные продукты. Так их, Григорий, защищать не нужно. Я сама много и на форумах выступаю, и лекции читаю, и курс про брендинг делала — так что я никогда не выступала против всех курсов! Только против некачественных и всякой эзотерики с примесью самовнушения. И да: надеюсь, что про 20млн - это было не балабольство», — подвела итог споров Ксения.
Фото: Instagram