Собчак ответила на обвинения бизнесмена Аветова в хайпе из-за фильма про инфоцыган

Аветов является ректором и генеральным директором бизнес-школы «Синергия» и сооснователем онлайн-школы Megacampus. Григорий пришел на Youtube-дебаты к Ксении, чтобы отстоять свою точку зрения на право заниматься бизнесом в сфере онлайн-образования, которое Собчак назвала инфоцыганством.

Бизнесмен считает, что Ксения специально выпустила фильм о разоблачении многочисленных курсов и блогеров ради хайпа, досконально не погрузившись в тему. Аветов объяснял ведущей, что он отвечает за свой продукт и считает век онлайн-обучения современным и технологичным.

В ходе жарких споров Ксения отметила, что она не является противником всех онлайн-курсов, но имеет полное право разоблачать и высмеивать мошенников, что берут деньги за свои услуги, не имея никакого образования в той сфере, которую транслируют.

Собчак отмечает, что путь к настоящему успеху и деньгам не может состоять из нескольких уроков в интернете, и ей жаль, что многие люди ведутся именно на это. Настоящий трудоголизм, по мнению ведущей, это несколько лет обучения в различных школах или зарубежных вузах, ради работы мечты в международной компании. А когда девочка в 20 лет из деревни хвастается новой машиной, не понятно откуда, это вызывает у Ксении негодование. Именно таких людей журналистка считает нужным разоблачать.