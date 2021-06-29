Собчак обвинила русских звезд в плохом вкусе — вот 3 причины почему она права
Поразмышлять на тему звезд с плохим вкусом взялась звездный стилист Катя Гуссе в рамках проекта «Люди» для WMJ.ru.
Во-первых, это связано с тем, что в ходе истории Россия была тесно связана и с Востоком, и с Западом, поэтому мы понабрали различных деталей со всех сторон и сложили это в один большой каламбур.
Фото: Instagram
Во-вторых, аляповатость образов звезд вызвана влиянием Советского Союза, где выбор в одежде был крайне невелик. И сейчас, имея возможность покупать что хочется и в любых количествах, образы российских селебрити напоминают человека, «добравшегося до сладкого, сорвавшегося с диеты».
Отечественные звезды делают акцент на всем и сразу: аксессуарах, оголенных частях тела, прическе, создавая при этом тотальный диссонанс. Такой стиль Катя Гуссе называет «славянское барроко».
Фото: Instagram
А еще у наших звезд нет такого доступа к различным дизайнерам, как например, у западных селебрити. На Западе дизайнеры используют звезд, чтобы продвинуть свой бренд, в то время как российские звезды ограничены в выборе нарядов и связей с дизайнерами не имеют.
Фото: Instagram
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