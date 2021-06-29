Собчак обвинила русских звезд в плохом вкусе — вот 3 причины почему она права

Во-вторых, аляповатость образов звезд вызвана влиянием Советского Союза, где выбор в одежде был крайне невелик. И сейчас, имея возможность покупать что хочется и в любых количествах, образы российских селебрити напоминают человека, «добравшегося до сладкого, сорвавшегося с диеты».

Отечественные звезды делают акцент на всем и сразу: аксессуарах, оголенных частях тела, прическе, создавая при этом тотальный диссонанс. Такой стиль Катя Гуссе называет «славянское барроко».