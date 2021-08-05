Собчак об интервью Гордона у Дудя: «Чувство осуждения сменилось жалостью и самочувствием»
Ксения Собчак рассказала в своем блоге мнение о новом интервью Александра Гордона у Юрия Дудя. Она отметила, что молодому журналисту удалось продемонстрировать жесткого Гордона в необычном свете, чем он сумел опровергнуть давнее высказывание Александра о том, что люди не меняются.
В беседе с Дудем популярный ведущий и журналист рассказал, как попал в программу «Мужское/Женское», какое у него отношение к героям программы и можно ли сравнить происходящее в эфире с тем, что происходит в российских регионах.
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Фото: @xenia_sobchak
«Хочу поздравить своего соседа по ютубчику, Юрия Дудя, с лучшим, на мой взгляд, интервью в его карьере. Александр Гордон любит говорить, что люди не меняются. С Александром Гордоном я делала интервью много лет назад, и посмотрев сейчас Юрину работу, вижу доподлинно — меняются. Комментаторы под видео пишут: «круто ты его, не так как с Киселевым». Но это ошибочное рассуждение — Александр Гордон совсем не Киселев. Сочетание ума с какой-то долей совестливости не оставляет человеку шансов быть хорошим пропагандистом. Чтобы быть Киселевым-Соловьевым надо врать нагло и уверенно, рассказывать про бандеровцев и иностранных агентов так, как будто они существуют»- написала Ксения.
Она отметила, что под конец интервью сменила осуждение на сочувствие – она почувствовала, что человек сломлен, а Дудь не стал его добивать.
«Александр Гордон умный. И с остатками совести. И в последние 20 минут с ним что то случилось — то ли он понял что все эти разговоры про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало все равно, но он заговорил. Как мне показалось, честно и беспощадно к себе. И вдруг чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием к сломленному человеку, который в другое время, в другой стране мог бы стать классиком «хмурого утра». Но времена не дали такого шанса. Все это очень — очень грустно наблюдать. Когда человека сломали не угрозы или опасность, а просто жизненные обстоятельства. И он честно об этом рассказывает, а у интервьюера хватает ума и эмпатии просто дать человеку выговориться, не доламывая его окончательно».
Фото: Instagram Ксении Собчак, Global Look Press
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