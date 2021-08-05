Собчак об интервью Гордона у Дудя: «Чувство осуждения сменилось жалостью и самочувствием»

Она отметила, что под конец интервью сменила осуждение на сочувствие – она почувствовала, что человек сломлен, а Дудь не стал его добивать.

«Александр Гордон умный. И с остатками совести. И в последние 20 минут с ним что то случилось — то ли он понял что все эти разговоры про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало все равно, но он заговорил. Как мне показалось, честно и беспощадно к себе. И вдруг чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием к сломленному человеку, который в другое время, в другой стране мог бы стать классиком «хмурого утра». Но времена не дали такого шанса. Все это очень — очень грустно наблюдать. Когда человека сломали не угрозы или опасность, а просто жизненные обстоятельства. И он честно об этом рассказывает, а у интервьюера хватает ума и эмпатии просто дать человеку выговориться, не доламывая его окончательно».