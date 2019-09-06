Собчак и Богомолов сыграют свадьбу в секретном месте в окружении 300 гостей

По данным издания, только за угощения Ксения и Константин заплатят не меньше 12 млн рублей. Смету дополнят развлекательная программа, украшение зала за 4 млн рублей и другие пункты организации торжества.

Эксперты отмечают, что есть вероятность, что значительную часть расходов возьмут на себя влиятельные друзья пары, которые сделают им такие подарки, или же Ксения Собчак отработает большую часть затрат бартером в социальных сетях, где у нее миллионы подписчиков.