Собчак и Богомолов сыграют свадьбу в секретном месте в окружении 300 гостей

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся уже через неделю – в пятницу, 13 сентября. На торжество влюбленные пригласили около 300 гостей.
Все, кто будет веселиться на свадьбе года, уже получили приглашения, рассказали близкие к паре источники в интервью «Комсомольской правде». Но на карточках указана только дата и время. Где будут гулять молодожены, приглашенные узнают в день торжества, получив утром смс-сообщения.
По данным издания, только за угощения Ксения и Константин заплатят не меньше 12 млн рублей. Смету дополнят развлекательная программа, украшение зала за 4 млн рублей и другие пункты организации торжества.
Эксперты отмечают, что есть вероятность, что значительную часть расходов возьмут на себя влиятельные друзья пары, которые сделают им такие подарки, или же Ксения Собчак отработает большую часть затрат бартером в социальных сетях, где у нее миллионы подписчиков.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: Instagram
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