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Собчак резко высказалась о женах олигархов: «Женщины "трудной судьбы" с рублевки»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак привыкла отстаивать свое мнение по различным поводам и никогда не стесняется в выражениях. Звезда резко высказалась о «рублевских женах», среди которых вдруг стало модно проводить онлайн курсы и марафоны по личностному росту и раскрытию женской силы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: @xenia_sobchak/Instagram

«Женщины «трудной судьбы» с рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию», — пишет Ксения на своей странице в Instagram.

Ведущая отметила, что раньше супруги олигархов открывали салоны красоты или, в лучшем случае, картинные галереи. Но вдруг это перестало быть актуальным.

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Ксению возмущает то, что люди без образования или элементарных знаний в какой-либо области пытаются научить чему-то других людей. А еще получают за это деньги.

Журналистка уверена, провозглашенные «эксперты» часто очень уверены в собственном профессионализме, даже если на деле не обладают никакими навыками. Лишь потому что они не способны дать адекватную оценку уровню своих знаний.

«Люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов, и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений. Ведь действительно, умный человек — это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте», — резюмировала Собчак.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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