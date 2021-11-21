Собчак резко высказалась о женах олигархов: «Женщины "трудной судьбы" с рублевки»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram
«Женщины «трудной судьбы» с рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию», — пишет Ксения на своей странице в Instagram.
Ведущая отметила, что раньше супруги олигархов открывали салоны красоты или, в лучшем случае, картинные галереи. Но вдруг это перестало быть актуальным.
Ксению возмущает то, что люди без образования или элементарных знаний в какой-либо области пытаются научить чему-то других людей. А еще получают за это деньги.
Журналистка уверена, провозглашенные «эксперты» часто очень уверены в собственном профессионализме, даже если на деле не обладают никакими навыками. Лишь потому что они не способны дать адекватную оценку уровню своих знаний.
«Люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов, и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений. Ведь действительно, умный человек — это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте», — резюмировала Собчак.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press