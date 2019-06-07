«Собаки лают - караван идет»: Ольга Бузова эффектно появилась на премии МУЗ ТВ

7 июня в Москве проходит вручение одной из главных музыкальных премий – телеканала МУЗ ТВ. Перед началом концерта гости позируют на красной дорожке и дают небольшое интервью.
Самым эффектным стало появление Ольги Бузовой. В этот раз она даже превзошла свое прошлогоднее появление. Тогда Ольга приехала на коне. В этом году Бузова прибыла в сопровождении нескольких мужчин, которые несли ее на постаменте. Сопровождали шествие несколько верблюдов в красивых попонах.
Для нынешней церемонии Ольга выбрала образ восточной красавицы. В Instagram Ольга опубликовала новые фото, которые подписала так: «Собаки лают - караван идет» - это все, что я хочу сказать сегодня. Спасибо моим людям за любовь и веру в меня вот уже 15 лет. Ваша Оля» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Перед ее очарованием Бузовой не устоял даже голливудский актер, звезда боевиков Кэри-Хироюки Тагава.
После, спустившись с трона, Ольга отправилась на красную дорожку, где ее уже встречала армия фанатов, дружно напевавшая куплет из ее нового хита «Водица». Ольга в последнее время постоянно благодарит поклонников за поддержку и веру в нее. И в этот раз в порыве признательности Бузова упала на колени перед поклонниками.
Вам понравилось, как выглядит Ольга, и ее появление на премии?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ МУЗ ТВ
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