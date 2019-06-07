«Собаки лают - караван идет»: Ольга Бузова эффектно появилась на премии МУЗ ТВ

7 июня в Москве проходит вручение одной из главных музыкальных премий – телеканала МУЗ ТВ. Перед началом концерта гости позируют на красной дорожке и дают небольшое интервью.

Самым эффектным стало появление Ольги Бузовой. В этот раз она даже превзошла свое прошлогоднее появление. Тогда Ольга приехала на коне. В этом году Бузова прибыла в сопровождении нескольких мужчин, которые несли ее на постаменте. Сопровождали шествие несколько верблюдов в красивых попонах.