«Собака-Закрывака»: Сергей Лазарев примерил необычную роль на закрытии театрального сезона

Сергей Лазарев не только популярный певец, но и театральный актер. 35-летний артист играет в нескольких спектаклях из репертуара Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Накануне в театре состоялось торжественное закрытие 68-го театрального сезона, в честь которого Лазарев устроил невероятный сюрприз для коллег. «Моя звездная роль вчера на капустнике В театре им.Пушкина в честь закрытия 68 театрального сезона. В тайне от всего театра я нарядился в костюм «Собаки-Закрываки» и в течении 40 минут вместе с ХудРуком театра Евгением Писаревым награждал особо отличившихся актеров и работников театра... все было весело и с юмором! И в финале , когда я снял голову собаки и все увидели меня- был разрыв😂😂😂 в театре им.Пушкина Лучшая труппа и самая классная атмосфера! ❤️ p.s. В костюме было таааак жарко, я чуть не задохнулся!!😂 бедные аниматоры, кто работает в таких на праздниках!!!» — поделился впечатлениями Сергей.