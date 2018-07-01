logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Собака-Закрывака»: Сергей Лазарев примерил необычную роль на закрытии театрального сезона

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Сергея Лазарева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Минувшим вечером в театре имени А.С. Пушкина состоялось торжественное закрытие 68-го театрального сезона.

Сергей Лазарев не только популярный певец, но и театральный актер. 35-летний артист играет в нескольких спектаклях из репертуара Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Накануне в театре состоялось торжественное закрытие 68-го театрального сезона, в честь которого Лазарев устроил невероятный сюрприз для коллег. «Моя звездная роль вчера на капустнике В театре им.Пушкина в честь закрытия 68 театрального сезона. В тайне от всего театра я нарядился в костюм «Собаки-Закрываки» и в течении 40 минут вместе с ХудРуком театра Евгением Писаревым награждал особо отличившихся актеров и работников театра... все было весело и с юмором! И в финале , когда я снял голову собаки и все увидели меня- был разрыв😂😂😂 в театре им.Пушкина Лучшая труппа и самая классная атмосфера! ❤️ p.s. В костюме было таааак жарко, я чуть не задохнулся!!😂 бедные аниматоры, кто работает в таких на праздниках!!!» — поделился впечатлениями Сергей.

«Всегда на позитиве) так держать )», «Сергей,какой Вы молодец!!!Умеете посмеяться над собой,смотрите на этот мир с улыбкой (каков бы он ни был),радуете людей своим позитивом!», «А у меня тоже был разрыв,когда я это увидела.Потом долго истерически хохотала.На N-тур надо этот костюм)Будет фуррор», «Вам костюм очень идёт!!!», «Да, вы АРТИСТ с большой буквы!!!А костюмчик вам очень идет!!!» — прокомментировали запись подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
16-летняя «Пуговка» из «Папиных дочек» взбудоражила Сеть откровенным фото в бикини