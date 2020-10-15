«Собачье настроение»: Ксения Алферова проводит время со своими питомцами
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/
Актриса Ксения Алферова поделилась со своими подписчиками теплой фотографий со своими питомцами. Девушка опубликовала фотографию со своими питомцами – двумя собаками.
«А у вас какие домашние животные и в каком количестве имеются? У нас 5 душ: две собаки, две кошки и кролик! Ваша Ксюша», – подписала фотографию Ксения.
Подписчики охотно поделились в комментариях собственными историями, связанными с домашними животными.
«А у нас 10 жесткошерстных такс) В обморок не падать, живем в своем доме и да, мы всей семьей неисправимые таксятники», «Какое это счастье и бесценный дар, когда тебя любят просто так, без всяких условий!», «Ксения, мимо Вас даже собачки не могут пройти!», «Ксюша, Вы счастливые, так много собак)! Показывайте их чаще!)», — рассказывают поклонники актрисы, не забывая восхищаться своим кумиром.
Актриса живет активной жизнью и часто выкладывает истории о том, как она и ее муж проводят свободное время. За последнюю неделю супруги успели несколько раз выехать на природу, собрать осенние грибы и устроить уютную осеннюю фотосессию.
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!