«Собачье настроение»: Ксения Алферова проводит время со своими питомцами

Подписчики охотно поделились в комментариях собственными историями, связанными с домашними животными.

«А у нас 10 жесткошерстных такс) В обморок не падать, живем в своем доме и да, мы всей семьей неисправимые таксятники», «Какое это счастье и бесценный дар, когда тебя любят просто так, без всяких условий!», «Ксения, мимо Вас даже собачки не могут пройти!», «Ксюша, Вы счастливые, так много собак)! Показывайте их чаще!)», — рассказывают поклонники актрисы, не забывая восхищаться своим кумиром.

Актриса живет активной жизнью и часто выкладывает истории о том, как она и ее муж проводят свободное время. За последнюю неделю супруги успели несколько раз выехать на природу, собрать осенние грибы и устроить уютную осеннюю фотосессию.