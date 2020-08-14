Со скидкой и в ипотеку: принц Гарри и Меган Маркл купили дом за $15 млн у русского банкира
Фото: Eastnews
Расположенный в престижном городе Монтесито особняк площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, в котором, по сообщения СМИ, будут жить принц Гарри и Меган Маркл, вмещает в себя девять спален, 16 ванных комнат, тренажерный зал, SPA-комплекс, игровую зону, и собственный кинотеатр, пишет Daily Mail. Кроме того, на живописной прилегающей территории есть теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома, в одном из которыхпоселится любимая мама Меган Маркл — Дория Рэгленд.
Фото: Eastnews
За этот уютный дом, утопающий в зелени, знаменитые супруги заплатили почти 15 миллионов долларов, 9,5 из которых пришлось взять в ипотеку. Они также будут оплачивать налог на недвижимость в размере 68 тысяч долларов в год и внушительные счета за коммунальные услуги, плата за которые в Санта-Барбаре выше средней по стране вдвое.
Ранее особняк принадлежал нашему соотечественнику, русскому бизнесмену Сергею Гришину, который является совладельцем Росевробанка, венчурным инвестором и партнером Goldman Sachs в проекте Malltech. Банкир приобрел дом в 2009 году более чем за 25 миллионов долларов, несколько лет назад выставил его на продажу за 34 миллиона, а в итоге и вовсе снизил цену до 15 миллионов.
Фото: eastnews, globallookpress
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