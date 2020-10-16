Со сцены — в секту: как сегодня живет и выглядит суперзвезда 90-х Светлана Владимирская

В это время Светлана познакомилась с продюсером Марком Большим, который работал с Ольгой Кормухиной, Владимиром Кузьминым и другими знаменитостями. Вскоре он стал вторым мужем певицы и в корне изменил ее жизнь. На пике популярности Светлана исчезла с музыкальных радаров.

С марком она переехала в деревню к Красноярской области, предпочтя уединение светской жизни, и поселилась в общине Виссариона. Там она родила троих дочерей: Марию, Анастасию и Дарью.

В недавнем интервью Владимирская рассказала, что в общине она нашла покой, о котором давно мечтала, признавшись, что за годы на сцене устала от нее. В поселении Светлана жила в большом доме, выступала на общинных праздниках и даже открыла кафе.

Брак Владимирской с большим распался. От третьего мужа, художника Евгения Корнильцева-Быстринского она родила сына Артура. Но вскоре развелась и с этим супругом.

Четвертый раз звезда 90-х пошла под венец с мужчиной по имени Владимир, но недавно стало известно, что она рассталась и с ним.