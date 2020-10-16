Со сцены — в секту: как сегодня живет и выглядит суперзвезда 90-х Светлана Владимирская
Фото: Кадр видео
В 1994 году Светлану Владимирскую назвали певицей года. Это и неудивительно, ее хиты «Мальчик мой» (в нем снялся молодой Кирилл Андреев) и «Дави на газ» знали наизусть. К тому времени Светлана уже успела побывать 5 лет замужем и поработать с такими звездами эстрады, как Женя Белоусов, группы «Комбинация», «Мираж», «Любэ».
В это время Светлана познакомилась с продюсером Марком Большим, который работал с Ольгой Кормухиной, Владимиром Кузьминым и другими знаменитостями. Вскоре он стал вторым мужем певицы и в корне изменил ее жизнь. На пике популярности Светлана исчезла с музыкальных радаров.
С марком она переехала в деревню к Красноярской области, предпочтя уединение светской жизни, и поселилась в общине Виссариона. Там она родила троих дочерей: Марию, Анастасию и Дарью.
В недавнем интервью Владимирская рассказала, что в общине она нашла покой, о котором давно мечтала, признавшись, что за годы на сцене устала от нее. В поселении Светлана жила в большом доме, выступала на общинных праздниках и даже открыла кафе.
Брак Владимирской с большим распался. От третьего мужа, художника Евгения Корнильцева-Быстринского она родила сына Артура. Но вскоре развелась и с этим супругом.
Четвертый раз звезда 90-х пошла под венец с мужчиной по имени Владимир, но недавно стало известно, что она рассталась и с ним.
Светлана признавалась, что старается не ворошить прошлое. «Раньше у меня были сомнения, правильно ли я сделала, что переехала из Москвы. Но теперь понимаю, что не ошиблась», — говорила Владимирская.
Журналисты, побывавшие в общине, рассказывали, что цивилизация туда почти не проникает и принята десятина.
Фото: vk.com
В начале 2000-х Светлана выпустила альбом, состоявший в основном из ремиксов на ее старые песни. А в 2008-м появилась в шоу «Ты суперстар. Команда мечты».
Фото: vk.com
На днях появилась информация, что 51-летнюю Светлану Владимирскую доставили санавиацией в госпиталь Красноярска с двусторонней пневмонией. На такие меры пошли после того, как бывшей артистке не помогло лечение в местной больнице, сообщала «Комсомольская правда — Красноярск».
Новостей о том, как Владимирская чувствует себя сейчас, пока нет. В социальной сети она не появлялась несколько недель.
Дети Светланы уже выросли, живут самостоятельно. Она продолжает радовать своим голосом, который когда-то называли уникальным, жителей общины. Появится ли Владимирская когда-либо на ТВ или большой сцене, покажет время.
Фото и видео: Кадры видео, страница Светланы Владимирской во «ВКонтакте», телеканал «Россия-1»
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