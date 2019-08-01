Со сцены в прорабы: звезда 90-х певец Никита после заката карьеры строит коттеджи

Популярный в 90-х годах певец Никита (настоящее имя Алексей Фокин, - прим. ред.) стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на радио. В студии музыкант рассказал о начале своей карьеры, том, как стал популярным и том, чем занимается сейчас.

Никита прославился после того, как вышли его песни «Улетели навсегда» и «С неба ты ко мне сошла». Тогда его продюсером был Юрий Айзеншпис. Контракт с ним артист расторг через несколько лет из-за творческих разногласий.