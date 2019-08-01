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Со сцены в прорабы: звезда 90-х певец Никита после заката карьеры строит коттеджи

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певец Никита

Фото: Instagram
Музыкант признается, что это дело прибыльное.

Популярный в 90-х годах певец Никита (настоящее имя Алексей Фокин, - прим. ред.) стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на радио. В студии музыкант рассказал о начале своей карьеры, том, как стал популярным и том, чем занимается сейчас.

Никита прославился после того, как вышли его песни «Улетели навсегда» и «С неба ты ко мне сошла». Тогда его продюсером был Юрий Айзеншпис. Контракт с ним артист расторг через несколько лет из-за творческих разногласий.

Никита выпустил несколько студийных альбомов. Сейчас он выступает не так много: участвует в сборных дискотеках и небольших мероприятиях. Из-за спада популярности Никита переквалифицировался из музыканта в строители. Сейчас Никита возводит коттеджи, и ему это нравится.

«Мы с бригадой строим дома под ключ. Я и архитектор, и дизайнер. Раньше я стеснялся общаться с людьми, теперь раскрепостился. Могу спокойно обсуждать проекты, - рассказывает 44-летний Никита. – Но когда меня узнают, то будущие владельцы домов удивляются, некоторые не верят, что я тот самый Никита».

Артист также отметил, что строительство – дело прибыльное, но в шоу-бизнесе зарабатывают больше.

В эфире артист также рассказал, что проходил кастинг в группу «Иванушки International» после ухода из нее Игоря Сорина. Никита прошел несколько этапов, но в коллектив не попал. На вопрос, почему он до сих пор не женат, Никита ответил, что не готов брать на себя ответственность за другого человека.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Mr.Hover

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