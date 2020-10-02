«Со мной это происходит регулярно»: Кристина Асмус поделилась с подписчиками своим слабым местом

Девушка говорит, что терпеть не может опаздывать, но из-за высокого ритма жизни постоянно это делает. Из одного места ей нужно срочно успевать в другой, что бывает затруднительно (особенно если речь идет о Москве – некоторые вроде Элджея даже приноровились облетать их на вертолете).

Подписчики поддержали молодую актрису. Некоторые признались, что и сами никак не могут вовремя успеть по делам. Другие решили прийти на помощь Кристине, и рассказали, как выйти из замкнутого круга и наконец начать приходить вовремя.

«Абсолютно тоже самое! Терпеть не могу опаздывать, также извожу себя, но ждать кого-то или ждать, если пришёл раньше-с легкостью», «всегда прихожу вовремя, даже если в чьих-то глазах это опоздание», «Все совпадает на 💯 Ужасное чувство, когда опаздываю сама, и безграничное терпение к жучим опозданиям», «Вот-вот. Меня тоже так дрессировали. На соревнования опаздывать никак нельзя было😀 Осталось с тех времён», «И у меня такая же фобия! Боюсь опоздать на поезд или любой другой транспорт, лучше приеду заранее и буду ждать полчаса на месте! 🙈 А родственники меня не понимают и смеются надо мной 🙄»