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Сняли с ИВЛ: 52-летняя звезда «Клона» Лусиано Шафир борется с тяжелым течением ковида

Знаменитый бразильский актер, прославившийся в России после съемок в сериале «Клон», второй раз заразился коронавирусом. Лусиано Шафир находится в тяжелом состоянии, несмотря на положительную динамику.
Сняли с ИВЛ: 52-летняя звезда «Клона» Лусиано Шафир борется с тяжелым течением ковида

52-летняя звезда «Клона» Лусиано Шафир находится в тяжелом состоянии в одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро. Актер подхватил вирус во второй раз. И течение болезнь оказалось крайне тяжелым.

Актер попал в больницу 22 июня, и его из-за обширного поражения легких и невозможности дышать самостоятельно подключили к ИВЛ.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лусиано Шафир

Фото: www.instagram.com/szafiroficial

Лечение дало свои плоды, и 10 июля актера сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Врачи пока не делают никаких прогнозов, но представители актера прокомментировали ситуацию: «Он в сознании. С ИВЛ его сняли. Медики продолжают бороться за его здоровье».

В больнице отца навестила дочь Саша с супругом. После девушка рассказала, что «корону» актер уже победил, но вирус оставил тяжелые осложнения.

Актер, чтобы успокоить поклонников, записал короткое видео, в котором рассказал о течении своей болезни.

Повторное заражение коронавирусом сказалось не только на состоянии легких Лусиано Шафира, но и на его кишечнике. Несколько дней назад артисту провели сложную операцию, удалив поврежденный участок органа, сообщает бразильская пресса.

Фото и видео: Instagram, кадры сериала «Клон»

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