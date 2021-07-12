Сняли с ИВЛ: 52-летняя звезда «Клона» Лусиано Шафир борется с тяжелым течением ковида

52-летняя звезда «Клона» Лусиано Шафир находится в тяжелом состоянии в одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро. Актер подхватил вирус во второй раз. И течение болезнь оказалось крайне тяжелым.

Актер попал в больницу 22 июня, и его из-за обширного поражения легких и невозможности дышать самостоятельно подключили к ИВЛ.