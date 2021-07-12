Сняли с ИВЛ: 52-летняя звезда «Клона» Лусиано Шафир борется с тяжелым течением ковида
52-летняя звезда «Клона» Лусиано Шафир находится в тяжелом состоянии в одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро. Актер подхватил вирус во второй раз. И течение болезнь оказалось крайне тяжелым.
Актер попал в больницу 22 июня, и его из-за обширного поражения легких и невозможности дышать самостоятельно подключили к ИВЛ.
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Фото: www.instagram.com/szafiroficial
Лечение дало свои плоды, и 10 июля актера сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.
Врачи пока не делают никаких прогнозов, но представители актера прокомментировали ситуацию: «Он в сознании. С ИВЛ его сняли. Медики продолжают бороться за его здоровье».
В больнице отца навестила дочь Саша с супругом. После девушка рассказала, что «корону» актер уже победил, но вирус оставил тяжелые осложнения.
Актер, чтобы успокоить поклонников, записал короткое видео, в котором рассказал о течении своей болезни.
Повторное заражение коронавирусом сказалось не только на состоянии легких Лусиано Шафира, но и на его кишечнике. Несколько дней назад артисту провели сложную операцию, удалив поврежденный участок органа, сообщает бразильская пресса.
Фото и видео: Instagram, кадры сериала «Клон»
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