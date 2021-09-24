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Снова завидный жених: Илон Маск расстался с певицей Граймс

И без того цель №1 для тысяч женщин, известный предприниматель снова открыт для отношений. После трех лет отношений, Илон расстался с канадской певицей и материю его сына с оригинальным именем X Æ A-XII. Факт разрыва подтвердил лично Маск.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Илон Маск подтвердил факт расставания с возлюбленной Граймс

Фото: imago stock&people/Global Look Press

50-летний глава компаний SpaceX и Tesla прокомметнировал новость о разлуке с экс-возлюбленной американскому изданию Page Six: «Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — сообщил Маск.

Он отметил, что причиной тому стала частая разлука пары из-за высокой занятости. «Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я постоянно находился в Техасе или за границей, она же в основном работает в Лос-Анджелесе», — пояснил миллиардер.

В последний раз пару видели на Met Gala, к нарядам которого был прикован весь мир. На красной дорожке певица появилась одна. Правда, чуть позже Илон все-таки к ней присоединился и присутствовал на мероприятии во время банкета.

Напомним, что отношения между Илоном и Клэр (настоящее имя исполнительницы) начались в 2018 году. А в мае прошлого года, у них родился сын, который стал шестым для Маска и первым для девушки, которая младше избранника на 17 лет.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram