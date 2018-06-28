Снова замуж? Эвелина Бледанс примерила свадебное платье

Эвелина Бледанс очень откровенна со своими фолловерами в Instagram. Пару недель назад актриса и телеведущая рассказала о новом замужестве, которое ей напророчила гадалка, а минувшим вечером в блоге появились новые фото Эвелины в свадебном платье. Скромный белоснежный наряд с пышной юбкой Бледанс надела на благотворительный концерт «Освещая путь», организованный фондом Дмитрия Нагиева «Анна». «Наболтались с моей любимой Настюшей. Как же я люблю красивых женщин и не устаю восхищаться! Всем красоты, добра и добрых дел», — подписала актриса снимки с Анастасией Заворотнюк, сделанные в концертном зале Vegas City Hall.