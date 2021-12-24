Снова вместе! Эмин подтвердил воссоединение с Аленой Гавриловой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/eminofficial/
Эмин анонсировал выход клипа в своем Instagram-аккаунте и очень нежно написал: «31.12. Наш клип! Когда не нужно лишних слов... Пусть любовь всегда будет в ваших сердцах».
Он также поблагодарил всех, кто участвовал в съемках, выразив особую благодарность бывшей супруге.
Слухи о воссоединении пары ходят уже очень давно. Эмин с Аленой снова стали появляться вместе, но официальных комментариев не давали. Можно ли считать выход клипа официальным заявлением о том, что они решили дать отношениям второй шанс?
Клип наполнен множеством романтических сцен. Эмин нежно смотрит на жену и дочь, вместе с Аленой они лепят снеговика на заснеженном заднем дворе, играют в снежки и очень тепло обнимают друга друга.
Напомним, что шикарная свадьба певца и модели состоялась летом 2018 года, спустя несколько месяцев на свет появилась дочь Алены и Эмина Афина. В социальных сетях пара демонстрировала семейное счастье. Однако в мае 2020 года Эмин неожиданно для всех объявил о разводе. Бывшие супруги сразу договорились, что, несмотря на разрыв, будут воспитывать дочь вместе.
Фото: GlobalLookPress