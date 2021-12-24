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Снова вместе! Эмин подтвердил воссоединение с Аленой Гавриловой

Певец Эмин Агаларов снял свою экс-супругу Алену Гаврилову и их дочь Афину в новом клипе на песню «31.12». Семейная идиллия в кадре подтвердила слухи о воссоединении пары.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмин с дочерью Афиной

Фото: instagram.com/eminofficial/

Эмин анонсировал выход клипа в своем Instagram-аккаунте и очень нежно написал: «31.12. Наш клип! Когда не нужно лишних слов... Пусть любовь всегда будет в ваших сердцах».

Он также поблагодарил всех, кто участвовал в съемках, выразив особую благодарность бывшей супруге.

Слухи о воссоединении пары ходят уже очень давно. Эмин с Аленой снова стали появляться вместе, но официальных комментариев не давали. Можно ли считать выход клипа официальным заявлением о том, что они решили дать отношениям второй шанс?

Клип наполнен множеством романтических сцен. Эмин нежно смотрит на жену и дочь, вместе с Аленой они лепят снеговика на заснеженном заднем дворе, играют в снежки и очень тепло обнимают друга друга.

Напомним, что шикарная свадьба певца и модели состоялась летом 2018 года, спустя несколько месяцев на свет появилась дочь Алены и Эмина Афина. В социальных сетях пара демонстрировала семейное счастье. Однако в мае 2020 года Эмин неожиданно для всех объявил о разводе. Бывшие супруги сразу договорились, что, несмотря на разрыв, будут воспитывать дочь вместе.

Фото: GlobalLookPress

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