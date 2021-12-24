Снова вместе! Эмин подтвердил воссоединение с Аленой Гавриловой

Эмин анонсировал выход клипа в своем Instagram-аккаунте и очень нежно написал: «31.12. Наш клип! Когда не нужно лишних слов... Пусть любовь всегда будет в ваших сердцах».

Он также поблагодарил всех, кто участвовал в съемках, выразив особую благодарность бывшей супруге.