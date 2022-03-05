Снова вместе? Деревянко подогрел слухи о воссоединении с матерью своих детей

На снимке счастливый актер изображен в обнимку с бывшей гражданской женой Дарьей Мясищевой. Позади молодых родителей позируют их дочери, 11-летняя Варвара и 8-летняя Саша.

Павел редко дает комментарии по поводу своей личной жизни. После расставания с Дарьей артист был замечен с другими девушками, но пока серьезные отношения он заводить не намерен.

Последнее время Деревянко предпочитает чаще проводить в кругу семьи, чем провоцирует слухи о возможном воссоединении пары.

Напомним, что Павел и Дарья были вместе более 10 лет. Их отношения начались с дружбы, но вскоре переросли в романтические. Влюбленные предпочитали свободные отношения, и артист не скрывал от гражданской супруги свои романы на стороне. Долгие годы влюбленные жили отдельно, но продолжали воспитывать детей и строить отношения. Но полтора года назад решили расстаться.