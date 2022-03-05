Снова вместе? Деревянко подогрел слухи о воссоединении с матерью своих детей
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
45-летняя звезда сериала «Беспринципные» Павел Деревянко проводит свободное время в кругу семьи. Артист опубликовал новое фото на своей странице в Instagram, отметив, что семья для него самое важное.
«Мира и добра Всем и Каждому #моясемья Берегите друг друга!» — подписал Павел кадр с экс-возлюбленной и дочерьми.
Фото: @pablo_derevyanko/Instagram
На снимке счастливый актер изображен в обнимку с бывшей гражданской женой Дарьей Мясищевой. Позади молодых родителей позируют их дочери, 11-летняя Варвара и 8-летняя Саша.
Павел редко дает комментарии по поводу своей личной жизни. После расставания с Дарьей артист был замечен с другими девушками, но пока серьезные отношения он заводить не намерен.
Последнее время Деревянко предпочитает чаще проводить в кругу семьи, чем провоцирует слухи о возможном воссоединении пары.
Напомним, что Павел и Дарья были вместе более 10 лет. Их отношения начались с дружбы, но вскоре переросли в романтические. Влюбленные предпочитали свободные отношения, и артист не скрывал от гражданской супруги свои романы на стороне. Долгие годы влюбленные жили отдельно, но продолжали воспитывать детей и строить отношения. Но полтора года назад решили расстаться.
Фото: Instagram, Global Look Press