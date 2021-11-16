«Снова вместе?» Алана Мамаева намекнула на воссоединение с экс-супругом Александром Липовым

В то время как бывший муж Аланы, российский футболист Павел Мамаев, вовсю строит отношения с новой избранницей и по совместительству бывшей лучшей подругой Аланы Надеждой Санько, а экс-жена Александра Липового, Саша Кабаева, уже успела выйти замуж за своего нового возлюбленного всего спустя восемь месяцев после расставания, бывшие супруги ищут утешение в объятиях друг друга. В прямом смысле этого слова!

В последнее время Мамаеву и Липового все чаще замечают вместе, да и пара сама не прочь подогреть интерес, периодически публикуя совместные фотографии и проекты. На этот раз Алана поделилась кадрами с фотосессии, на которой она со своим экс-супругом нежно обнимается и держится за руки на фоне летящих хлопьев снега.