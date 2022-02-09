Снова папа? Безработный Тарасов показал положительный тест на беременность жены
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ kostenko.94
8 февраля жена Дмитрия Тарасова шокировала супруга, а заодно и весь Instagram положительным тестом на беременность. Скриншот переписки, опубликованный футболистом, наделал шума. В Сети началось оживленное обсуждение новости.
Напомним, что Дмитрий и Анастасия состоят в браке с 2018 года. За несколько лет семейной жизни у пары родилось трое детей. Звездные родители воспитывают дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. После рождения мальчика Анастасия уверяла, что больше не планирует рожать.
Дмитрий, увидев на фото две яркие полоски, не поверил своим глазам. «Моя жена умеет удивлять», — добавил футболист.
К слову, совсем недавно стало известно, что с финансами у семейства плохо. После ухода из спорта Тарасов стал меньше зарабатывать. По словам его жены, даже на выплату алиментов старшей дочери у футболиста нет денег. Эти расходы взяла на себя Анастасия Тарасова. Девушка пожаловалась юристу, что вынуждена самостоятельно расплачиваться с бывшей женой спортсмена, и попросила уменьшить алименты. Суд добился сокращения размера выплат.
По переписке из сториз Дмитрия видно, что молодые родители сами ошарашены неожиданной беременностью. Семья не планировала пополнение в ближайшее время, поскольку столкнулась с материальными трудностями.
Фото и видео: Instagram