Снова папа? Безработный Тарасов показал положительный тест на беременность жены

К слову, совсем недавно стало известно, что с финансами у семейства плохо. После ухода из спорта Тарасов стал меньше зарабатывать. По словам его жены, даже на выплату алиментов старшей дочери у футболиста нет денег. Эти расходы взяла на себя Анастасия Тарасова. Девушка пожаловалась юристу, что вынуждена самостоятельно расплачиваться с бывшей женой спортсмена, и попросила уменьшить алименты. Суд добился сокращения размера выплат.

По переписке из сториз Дмитрия видно, что молодые родители сами ошарашены неожиданной беременностью. Семья не планировала пополнение в ближайшее время, поскольку столкнулась с материальными трудностями.