«Снова улыбка и цветущий вид»: Ани Лорак показала фото с мужчиной

Поклонники пристально следят за микроблогом певицы Ани Лорак в ожидании ее реакции на слухи о неверности мужа. Однако звезда стойко хранит молчание и выкладывает лишь снимки с концертов, светских мероприятий и с дочкой Софией. Тем не менее, недавно в Instagram Stories Ани появилось селфи с мужчиной, которого большинство фолловеров не узнали.
«С ним рядом ты снова улыбаешься», «Расцвела прямо, ура», «Классно смотритесь вместе», —наперебой писали комментаторы.
Впрочем, некоторые интернет-пользователи все же заявили, что с Ани позировал ее брат Андрей. Как бы там ни было, видно, что артистка старается не расстраиваться и отвлекается с помощью работы и общения с близкими.
Фото: Instagram