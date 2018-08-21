«Снова улыбка и цветущий вид»: Ани Лорак показала фото с мужчиной

Поклонники пристально следят за микроблогом певицы Ани Лорак в ожидании ее реакции на слухи о неверности мужа. Однако звезда стойко хранит молчание и выкладывает лишь снимки с концертов, светских мероприятий и с дочкой Софией. Тем не менее, недавно в Instagram Stories Ани появилось селфи с мужчиной, которого большинство фолловеров не узнали.