Роман продолжается? Женатого Жана-Клода Ван Дамма на съемках застали с молодой пассией

Жан-Клод Ван Дамм познакомился с Аленой Кавериной в 2009 году в Таиланде. Роман вспыхнул сразу и был таким бурным, что актер увез украинку с собой. В первое время он представлял ее своей помощницей.

У 59-летнего актера личная жизнь всегда была бурной. Он официально женился пять раз, причем дважды — на Глэдис Португес. Первые его два брака быстро развалились. И, казалось, что с экс-чемпионкой по бодибилдингу и просто красавицей Глэдис все серьезно. Она родила супругу сына и дочь, но даже это не удержало его в семье, когда он встретил свою будущую четвертую жену Дарси Ляпьер. Она тоже родила ему сына, но брак распался.

Во время личностного и карьерного кризиса актера поддержала Глэдис, Жан-Клод понял, что всю жизнь любил только ее, и они вновь отправились под венец и даже обвенчались.

Но идиллии пришел конец, когда Ван Дамм встретил Алену. Но тогда, Глэдис, узнав об очередной измене, отказалась разводиться. И супруг в знак примирения подарил ей особняк, а она закрыла глаза на его похождения.

И, несмотря на то, что фотографы запечатлели Ван Дамма с бывшей пассией, его страница в Instagram полна признаний в любви нынешней законной супруге. Так, недавно он написал рядом с фото супруги: «С днем рождения, мой ангел-хранитель». А еще раньше: «Больше 30 лет у меня есть любовь всей моей жизни, мой лучший друг, моя родственная душа. Люблю тебя».