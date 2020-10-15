Роман продолжается? Женатого Жана-Клода Ван Дамма на съемках застали с молодой пассией
Фото: Getty Images
Жан-Клод Ван Дамм снимается в новом фильме в Париже. Вездесущие папарацци засняли звезду Голливуда в столице Франции в компании блондинки, в которой поклонники сразу узнали бывшую пассию актера Алену Каверину, сообщает «Комсомольская правда».
На фото Ван Дамм — в коричневой куртке и маске, а девушка справа с собакой на руках — Каверина.
Фото: East News
В это же время Алена опубликовала в Instagram фото с той же локацией и в той же одежде, в какой была рядом с Ван Даммом.
Также в ее микроблоге есть фото собаки, которую она несла на руках, когда ее «застукали» папарацци.
Фото: www.instagram.com/alenak705/
Жан-Клод Ван Дамм познакомился с Аленой Кавериной в 2009 году в Таиланде. Роман вспыхнул сразу и был таким бурным, что актер увез украинку с собой. В первое время он представлял ее своей помощницей.
У 59-летнего актера личная жизнь всегда была бурной. Он официально женился пять раз, причем дважды — на Глэдис Португес. Первые его два брака быстро развалились. И, казалось, что с экс-чемпионкой по бодибилдингу и просто красавицей Глэдис все серьезно. Она родила супругу сына и дочь, но даже это не удержало его в семье, когда он встретил свою будущую четвертую жену Дарси Ляпьер. Она тоже родила ему сына, но брак распался.
Во время личностного и карьерного кризиса актера поддержала Глэдис, Жан-Клод понял, что всю жизнь любил только ее, и они вновь отправились под венец и даже обвенчались.
Но идиллии пришел конец, когда Ван Дамм встретил Алену. Но тогда, Глэдис, узнав об очередной измене, отказалась разводиться. И супруг в знак примирения подарил ей особняк, а она закрыла глаза на его похождения.
И, несмотря на то, что фотографы запечатлели Ван Дамма с бывшей пассией, его страница в Instagram полна признаний в любви нынешней законной супруге. Так, недавно он написал рядом с фото супруги: «С днем рождения, мой ангел-хранитель». А еще раньше: «Больше 30 лет у меня есть любовь всей моей жизни, мой лучший друг, моя родственная душа. Люблю тебя».
Алена Каверина ведет шикарный образ жизни, о котором многие могут мечтать.
Но есть одно «но». Говорят, что Ван-Дамм запретил ей рожать ребенка, чтобы не было еще одного претендента на его наследство. Таковым, по словам «КП» было требование супруги Глэдис Португес.
Фото: Instagram Жана-Клода Ван Дама, Алены Кавериной, Глэдис Португес, East News, Getty Images
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