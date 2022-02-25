Снова решил судиться: Принц Гарри подал новый иск о клевете против британских СМИ

На этот раз иск холдинговую компанию ANL подал принц Гарри. Жалоба последовала сразу же за недавней победой его жены против этого же СМИ. Он обвиняет газету в клевете и требует возместить ущерб. По неофициальным данным иск касается статьи, опубликованной The Mail on Sunday в воскресном выпуске 20 февраля. Согласно ей герцог Сассеский хотел сохранить в тайне, что ведет судебную тяжбу с Министерством внутренних дел. Принц Гарри добивался пересмотра решения, запрещающего ему лично финансировать защиту полиции для себя и для своей семьи, находясь в Великобритании.

Экс-актриса США и внук Елизаветы II с 2019 года разорвали связь с королевской семьей и живут в Калифорнии. В результате этого они потеряли защиту, оплачиваемую налогоплательщиками Великобритании.