Снова решил судиться: Принц Гарри подал новый иск о клевете против британских СМИ
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Фото: Global Look Press
Похоже, в делах герцога и герцогини Сассеских все не так радужно и успешно, как им хотелось бы. Ранее Mail on Sunday опубликовали письмо герцогини отцу без ее ведома, написанное в 2018 году. Вследствие чего Меган Маркл также подавала иск против британского СМИ и получила компенсацию в размере 1 фута стерлингов за нарушение тайны частной жизни. Помимо это, Daily Mail обязались пожертвовать немаленькую сумму на благотворительность из-за нарушения авторских прав. И нашим, и вашим – так сказать. Меган точно умеет вести дела так, как она задумала.
На этот раз иск холдинговую компанию ANL подал принц Гарри. Жалоба последовала сразу же за недавней победой его жены против этого же СМИ. Он обвиняет газету в клевете и требует возместить ущерб. По неофициальным данным иск касается статьи, опубликованной The Mail on Sunday в воскресном выпуске 20 февраля. Согласно ей герцог Сассеский хотел сохранить в тайне, что ведет судебную тяжбу с Министерством внутренних дел. Принц Гарри добивался пересмотра решения, запрещающего ему лично финансировать защиту полиции для себя и для своей семьи, находясь в Великобритании.
Экс-актриса США и внук Елизаветы II с 2019 года разорвали связь с королевской семьей и живут в Калифорнии. В результате этого они потеряли защиту, оплачиваемую налогоплательщиками Великобритании.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru