Снова мама? Регина Тодоренко заинтриговала поклонников фото с коляской

Супруга Влада Топалова предпочла скрыть дату родов и пол малыша, однако фанаты сошлись во мнении, что, скорее всего, она подарила исполнителю девочку.

Напомним, что Влад и Регина воспитывают сына Михаила, который родился в декабре 2018 года. Как признавалась звездная мама, она очень переживала по поводу того, как ее старший ребенок воспримет появление братика или сестрички. Телеведущая постаралась изучить соответствующую литературу по данному вопросу и заранее продумать все моменты. Судя по всему, вторая беременность у нее протекала достаточно легко. Даже на поздних сроках знаменитость не отказывалась от проектов и путешествий на дальние расстояния.