Снова заявил об уходе: действительно ли Олег Газманов завершает карьеру
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Фото: Global Look Press
Российский эстрадный певец Олег Газманов большую часть жизни провел на сцене. Он не перестает радовать хитами поклонников, а его песни не покидают топ-чарты отечественного радио. Однако в прошлом году после празднования 70-летия Газманов поднял вопрос о завершении карьеры, чем поверг в шок миллионы своих поклонников, сообщает Пятый канал. «53 года я на сцене, и я ни разу не останавливался. Я не делал там — уходил, потом камбек, потом опять. Ну сколько уже можно работать?» — задается вопросом певец. Однако привычка постоянно работать, творить снова пересилила. Певец сожалеет, что слишком много времени проводит на сцене или в студии. Мужчина признался, что хочет пожить для себя и для своей семьи: «Я все время в работе, и это уже даже настораживает. Все хочу с этим делом закончить <..>. Моей дочке уже 18 лет, а все никак с ней пообщаться как следует не могу».
Такие высказывания не на шутку заставили фанатов переживать. Ведь они, как никто другой, знают, что Газманов — человек слова. «Настоящий мужчина — это тот, для которого слово — честь, держать свое слово. Мужчина, который берет на себя трудности, может сделать многое», — считает певец. Творчество исполнителя наполнено позитивом, поэтому оно так привлекает людей вокруг. Заряженные хорошим настроением песни Газманова способны спасти от уныния, перенести в мир, где нет проблем и забот. Именно поэтому поклонники так боятся ухода певца с эстрады. Однако рано расстраиваться. По словам Олега Газманова, музыка — это его призвание. Судя по всему, артист пошутил по поводу ухода со сцены и решил просто взять отпуск, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Также он признался: «Я уже готовлюсь к 80-летию. Так что надо еще песен поднаписать».
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru