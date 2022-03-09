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Снова заявил об уходе: действительно ли Олег Газманов завершает карьеру

Поклонники обеспокоены слухом, что Олег Газманов решил закончить свою карьеру. Певец почти всю жизнь провел на сцене. Возможно, он устал. Действительно ли артист больше не порадует нас хитами?
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олег Газманов

Фото: Global Look Press

Российский эстрадный певец Олег Газманов большую часть жизни провел на сцене. Он не перестает радовать хитами поклонников, а его песни не покидают топ-чарты отечественного радио. Однако в прошлом году после празднования 70-летия Газманов поднял вопрос о завершении карьеры, чем поверг в шок миллионы своих поклонников, сообщает Пятый канал. «53 года я на сцене, и я ни разу не останавливался. Я не делал там — уходил, потом камбек, потом опять. Ну сколько уже можно работать?» — задается вопросом певец. Однако привычка постоянно работать, творить снова пересилила. Певец сожалеет, что слишком много времени проводит на сцене или в студии. Мужчина признался, что хочет пожить для себя и для своей семьи: «Я все время в работе, и это уже даже настораживает. Все хочу с этим делом закончить <..>. Моей дочке уже 18 лет, а все никак с ней пообщаться как следует не могу».

Такие высказывания не на шутку заставили фанатов переживать. Ведь они, как никто другой, знают, что Газманов — человек слова. «Настоящий мужчина — это тот, для которого слово — честь, держать свое слово. Мужчина, который берет на себя трудности, может сделать многое», — считает певец. Творчество исполнителя наполнено позитивом, поэтому оно так привлекает людей вокруг. Заряженные хорошим настроением песни Газманова способны спасти от уныния, перенести в мир, где нет проблем и забот. Именно поэтому поклонники так боятся ухода певца с эстрады. Однако рано расстраиваться. По словам Олега Газманова, музыка — это его призвание. Судя по всему, артист пошутил по поводу ухода со сцены и решил просто взять отпуск, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Также он признался: «Я уже готовлюсь к 80-летию. Так что надо еще песен поднаписать».

Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru

Источник: Пятый канал
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