Снова заявил об уходе: действительно ли Олег Газманов завершает карьеру

Российский эстрадный певец Олег Газманов большую часть жизни провел на сцене. Он не перестает радовать хитами поклонников, а его песни не покидают топ-чарты отечественного радио. Однако в прошлом году после празднования 70-летия Газманов поднял вопрос о завершении карьеры, чем поверг в шок миллионы своих поклонников, сообщает Пятый канал. «53 года я на сцене, и я ни разу не останавливался. Я не делал там — уходил, потом камбек, потом опять. Ну сколько уже можно работать?» — задается вопросом певец. Однако привычка постоянно работать, творить снова пересилила. Певец сожалеет, что слишком много времени проводит на сцене или в студии. Мужчина признался, что хочет пожить для себя и для своей семьи: «Я все время в работе, и это уже даже настораживает. Все хочу с этим делом закончить <..>. Моей дочке уже 18 лет, а все никак с ней пообщаться как следует не могу».