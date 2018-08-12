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Снова беременна? Оксана Акиньшина удивила фото с округлившимся животом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Оксаны Акиньшиной

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Актриса заинтриговала подписчиков.

Оксана Акиньшина шесть лет замужем за продюсером Арчилом Геловани, пара воспитывает троих детей — пятилетнего Костю, полуторагодовалую Эмми и девятилетнего Филиппа, сына Оксаны от предыдущего брака. Несколько часов назад актриса немало удивила подписчиков Instagram, продемонстрировав внушительный живот.

Фото из Instagram Оксаны Акиньшиной

В комментариях к фотографии фолловеры поздравили Оксану с четвертой беременностью, однако актриса находится в «интересном положении» лишь по сюжету фильма, в котором сейчас снимается.

Стоит отметить, что СМИ обсуждают «воссоединение» Оксаны Акиньшиной и Сергея Шнурова, которые встречались, когда актрисе было 15 лет. Напомним, в конце мая этого года стало известно, что Сергей и Матильда Шнуровы решили развестись спустя восемь лет брака. Музыкант и актриса опубликовали несколько многозначительных совместных фото, а на днях Оксана побывала на концерте группировки «Ленинград» в Москве, стоя на одной сцене с музыкантами. Слухи о возрождении отношений пара не комментирует.

Фото и видео: Instagram

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