Снова беременна? Оксана Акиньшина удивила фото с округлившимся животом

В комментариях к фотографии фолловеры поздравили Оксану с четвертой беременностью, однако актриса находится в «интересном положении» лишь по сюжету фильма, в котором сейчас снимается.

Стоит отметить, что СМИ обсуждают «воссоединение» Оксаны Акиньшиной и Сергея Шнурова, которые встречались, когда актрисе было 15 лет. Напомним, в конце мая этого года стало известно, что Сергей и Матильда Шнуровы решили развестись спустя восемь лет брака. Музыкант и актриса опубликовали несколько многозначительных совместных фото, а на днях Оксана побывала на концерте группировки «Ленинград» в Москве, стоя на одной сцене с музыкантами. Слухи о возрождении отношений пара не комментирует.