Снова беременна? Кэти Перри спровоцировала слухи об интересном положении

Кэти Перри выступала в обтягивающем розовом платье. В этом наряде хорошо было видно ее фигуру. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот певицы. Также на мысли о беременности наводит тот факт, что Кэти на протяжении всего выступления поглаживала свой живот, сообщает Hello Magazine.

В соцсетях начались жаркие споры по поводу того, действительно ли звезда в положении. Кто-то уверен, что поглаживание живота просто привычка, которую фанаты замечали и раньше. Кто-то считает, что изменения в фигуре налицо и это может значить только одно.