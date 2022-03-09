Снова беременна? Кэти Перри спровоцировала слухи об интересном положении
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Фото: instagram/ katyperry
Кэти Перри выступала в обтягивающем розовом платье. В этом наряде хорошо было видно ее фигуру. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот певицы. Также на мысли о беременности наводит тот факт, что Кэти на протяжении всего выступления поглаживала свой живот, сообщает Hello Magazine.
В соцсетях начались жаркие споры по поводу того, действительно ли звезда в положении. Кто-то уверен, что поглаживание живота просто привычка, которую фанаты замечали и раньше. Кто-то считает, что изменения в фигуре налицо и это может значить только одно.
Напомним, что у Кэти Перри и ее супруга Орландо Блума уже есть один ребенок. Их дочери Дейзи на данный момент два года. Звездная пара состоит в отношениях с 2016-го. Три года назад Орландо сделал возлюбленной предложение руки и сердца, после чего поползли слухи о тайной свадьбе. Сама Кэти утверждает, что свадебной церемонии еще не было. Она ждет, когда закончится пандемия, чтобы насладиться праздником в полной мере.
Фото: Instagram