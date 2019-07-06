«Сногсшибательная»: Кристина Орбакайте похвасталась стройной фигурой и длинными ногами

48-летняя Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками красивым кадром, сделанным на яхте: «Хорошего летнего настроения!».
Фолловеры обсуждают стройную фигуру популярной певицы: «Красивая женщина!!! И отличная мама!!!», «Красавица! Очень шикарные ноги!», «Богиня!», «Больше 25 лет и не дашь, Вы очень красивая», «С годами только лучше», «Ноги супер 👏», «Всегда молоденькая девушка», «Ух, 😍 сногсшибательная👍», «Ну внешность, конечно, отпад, с учётом трёх беременностей-то!», «Не пойму, почему Кристину чуть меньше восхваляют, чем Мадонну, на мой вкус, она русская Мадонна и даже лучше! И внешне и в остальном!».
Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей — 27-летний Никита от Владимира Преснякова, 21-летний Дени от Руслана Байсарова и 7-летняя Клавдия от Михаила Земцова.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Instagram, YouTube/Кристина Орбакайте
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