«Сногсшибательная»: Кристина Орбакайте похвасталась стройной фигурой и длинными ногами

Фолловеры обсуждают стройную фигуру популярной певицы: «Красивая женщина!!! И отличная мама!!!», «Красавица! Очень шикарные ноги!», «Богиня!», «Больше 25 лет и не дашь, Вы очень красивая», «С годами только лучше», «Ноги супер 👏», «Всегда молоденькая девушка», «Ух, 😍 сногсшибательная👍», «Ну внешность, конечно, отпад, с учётом трёх беременностей-то!», «Не пойму, почему Кристину чуть меньше восхваляют, чем Мадонну, на мой вкус, она русская Мадонна и даже лучше! И внешне и в остальном!».