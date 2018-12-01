«Снимите это немедленно»: пользователи Сети раскритиковали наряд Ксении Собчак

Далеко не все подписчики Ксении оценили ее выбор: «Баба на чайнике», «Эти рюшастые балахоны точно не на вас пошиты», «Что за халат на 5 размеров больше?», «Платье из шторы», «Это полное неуважение к людям, так одеваться на благотворительный вечер», «Странное сочетание пеньюара и клоунских пуговиц», «Ксения, снимите это немедленно!», «Похож на халат после бани», «Купеческий халат».