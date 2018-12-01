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«Снимите это немедленно»: пользователи Сети раскритиковали наряд Ксении Собчак

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

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Интернет-пользователи не оценили новый аутфит телеведущей.

Вчера, 1 декабря, 36-летней Ксении Собчак выпала честь вести благотворительный аукцион, организованный Миланой Тюльпановой при поддержке фонда «Линия жизни». Для торжественного вечера, прошедшего в правительственной резиденции К-2 в Санкт-Петербурге, медиадива выбрала свободное терракотовое платье от Maison Esve, которым похвасталась в своем Instagram.

Далеко не все подписчики Ксении оценили ее выбор: «Баба на чайнике», «Эти рюшастые балахоны точно не на вас пошиты», «Что за халат на 5 размеров больше?», «Платье из шторы», «Это полное неуважение к людям, так одеваться на благотворительный вечер», «Странное сочетание пеньюара и клоунских пуговиц», «Ксения, снимите это немедленно!», «Похож на халат после бани», «Купеческий халат».

А вам нравится этот образ Ксении Собчак?

Фото: пресс-служба, instagram

Текст: Наталья Емельянова

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