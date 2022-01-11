Снежана Самохина показала первые минуты жизни дочери

А потом - и к новорожденной Алисе. «Нам с тобой вместе столько всего предстоит узнать и попробовать, и это очень, очень волнительно! Мы с тобой будем расти вместе и учиться друг у друга всю жизнь и я обещаю быть самым клевым папкой! Люблю вас, мои девочки!», — признался Бабаев.

Снежана Самохина постигала актерское мастерство в лос-анджелесской школе Мишель Даннер, также училась у Татьяны Догилевой. Появилась в клипе на песню «Золото» группы «Ленинград». Сейчас в послужном списке Самохиной — роли в телепроектах «ИП Пирогова», «Дылды» и «Полицейский с ютуба».