Снежана Самохина показала первые минуты жизни дочери
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Фото: Instagram @snejana_sam
«Алиса Александровна родилась в стране чудес, в самой любящей семье 11.01.2022 года. Встречайте», — подписала Снежана трогательный ролик. И выразила слова благодарности и любви мужу, режиссеру Александру Бабаеву.
Тот, в свою очередь, эмоционально откликнулся в своем блоге на рождение дочери. «Нас с тобой ждет сногсшибательное приключение (и не одно!), и я очень рад, что мы отправляемся в него вместе, крепко держа друг друга за руки. Мы готовы к любым виражам! И боже, как же ты красива! Я тобой очень горжусь, ты умничка!», — обратился он к Самохиной.
А потом - и к новорожденной Алисе. «Нам с тобой вместе столько всего предстоит узнать и попробовать, и это очень, очень волнительно! Мы с тобой будем расти вместе и учиться друг у друга всю жизнь и я обещаю быть самым клевым папкой! Люблю вас, мои девочки!», — признался Бабаев.
Снежана Самохина постигала актерское мастерство в лос-анджелесской школе Мишель Даннер, также училась у Татьяны Догилевой. Появилась в клипе на песню «Золото» группы «Ленинград». Сейчас в послужном списке Самохиной — роли в телепроектах «ИП Пирогова», «Дылды» и «Полицейский с ютуба».
Фото: Global Look Press, Instagram Снежаны Самохиной