Снаткина в кожаных брюках и другие звезды на презентации онлайн-кинотеатра KION
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Приглашенным представили стриминговый сервис KION, который совсем скоро составит конкуренцию главным онлайн-кинотеатрам России. Познакомиться с новинкой пришли многие звезды, среди которых были Анна Снаткина, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Павел Табаков, Марина Зудина, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова, Илья Любимов, Данил Стеклов. Одними из первых появились Артем Ткаченко, Наталья Бочкарева, Алена Михайлова, Юлия Савичева и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Снявшиеся в сериале «Чики» Алена Михайлова и Варвара Шмыкова позировали фотографам вместе. Алена выбрала для вечера стильный total white и дополнила его необычными колготками с рисунком. Варвара отдала предпочтение этническому стилю. На ней было цветастое длинное платье и светлый кардиган. Образ она подчеркнула платком, который повязала на голову.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Презентацию решили посетить и пары. К примеру, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова смотрелись очень органично. Они держались за руки.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Анна Снаткина пришла на мероприятие в черном топе и кожаных брюках. Кроме того, на ней был широкий жакет позолоченного оттенка. Артистка распустила волосы и нанесла мягкий макияж с акцентом на глаза.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актер из сериала «Вампиры средней полосы» Артем Ткаченко пришел на презентацию вместе с женой Екатериной Стеблиной. Молодой человек примерил образ в синих тонах, а его супруга выбрала изумрудное платье и бежевый тренч.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Юлия Савичева пришла в платье в горошек с корсетом и кожаной куртке.
Напомним, KION должен стать для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение. Первые originals-проекты появятся на сайте 20 апреля.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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