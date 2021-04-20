Снаткина в кожаных брюках и другие звезды на презентации онлайн-кинотеатра KION

Снявшиеся в сериале «Чики» Алена Михайлова и Варвара Шмыкова позировали фотографам вместе. Алена выбрала для вечера стильный total white и дополнила его необычными колготками с рисунком. Варвара отдала предпочтение этническому стилю. На ней было цветастое длинное платье и светлый кардиган. Образ она подчеркнула платком, который повязала на голову.