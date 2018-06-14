«Снайпер в кружевах»: Сергей Жуков удивил Сеть интимным фото своей жены

Сергей Жуков и Регина Бурд являются одной из самых красивых семейных пар в отечественном шоу-бизнесе. Артисты вместе уже более десяти лет, а чувства между все так же сильны. Солист группы «Руки вверх!» — настоящий романтик. Певец посвящает супруге необычайно нежные и трогательные слова, которые восхищают до глубины души.
На днях в блоге Жукова появилось неожиданное фото Регины — певица в красивом кружевном белье позирует со снайперской винтовкой. «Региночка! @burdregina Я лелею каждую секундочку, что ты со мной... я ловлю каждое твое слово, я завидую, какая ты стала сильная, деловая, работоспособная, я восхищаюсь тем, как ты за счет только своих внутренних удивительных сил успеваешь помочь нам, каждому в нашей семье: добрым словом, поцелуем, острым дошираком:) Тебе стали подвластны большие и малые субстанции:) Серьезно! Ты Растешь, роднуль! И, как всегда, это происходит в очень важный период нашей жизни. Природа точно все рассчитывает...в такие моменты я уже начинаю выпадать в осадок:(Я не хочу чтобы ты чувствовала мою слабость и беспомощность в эти моменты, это как у Варваров, ты слаб - тебя сразу меняют или хотят свергнуть...Я хочу всегда быть тебе примером с большой буквы, чтобы ты, говорила: «Боже, разве есть хоть что то, что ему неподвластно?? «Есть хоть что то, с чем он не справится, лучше, чем другие?» «Есть хоть кто то, кто хоть на малую толику сможет сделать то, что он делает для меня и семьи?» Слава богу ответ ты знаешь точно. -Я! Таким человеком могу быть только Я и я таким буду! Есть и буду! Есть, и всегда буду!!! И пока ты там отстирываешь кровь с моих опаленных успехами дальних походов доспехов, параллельно зашивая концертные штаны Мирошки из садика, не забыв при этом собрать перекусить старшим детям в театр, я тихонько точу свой волшебный меч, чтобы взяв тебя за руку, и собрав всю нашу семью проскользнуть в новый этап нашей жизни, такой новой, такой загадочной, А мы готовы идти к новым свершениям, но неизменно наполненными любовью, счастьем и нежностью ! Спасибо тебе за все моя жена и моя семья!» — подписал фотографию Сергей.
«Мышление идеального мужчины», «Вы крутая семья!», «Вы просто художник письма ....все женщины умерли в зависти или в упадке и припадке .....», «Спасибо, Сережа, за то что вы есть! Ваша семья для нас пример!», «Как можно быть настолько глубоко чувствующим романтиком и одновременно мужественным и сильным, настоящей опорой, защитником и в тоже время не стоять на месте, придумывать что то новое, развлекать свою семью а так же быть популярным на вершине славы в наше время? Скорее всего вы созданы друг для друга. Ведь как иначе? Вы подпитываете друг друга любовью и заботой, от сюда у вас силы жить, идти вперёд и развиваться», «Не каждый мужчина позволит себе такие речи в отношении женщины!», «Ох, Сергей! Так сказать только Вы могли ) невероятно красивая аллегория!» — восхищенно написали в комментариях фолловеры. Однако нашлись и те, кто посчитал столь откровенный кадр неуместным: «Хороший текст и вообще не подходящее фото напоказ прелестей..», «Чеее к чему?? И фото задом.подтекст не в тему или фото((», «Такие слова лучше лично, наверное, говорить, зачем так душу выворачивать перед млн людей, ну и женский зад-как то не очень», «Нормальный мужик не выставит фотку своей жены в такой позе», «Такой красивый пост, и ужасная картина.. просто не совпадает», «Фотка немного вульгарная».
Напомним, в прошлом году артисты отмечали десятую годовщину семейной жизни и в честь этого события Сергей посвятил супруге песню, на которую впоследствии был снят очень милый клип.
А вам посвящали такие слова?
Фото: instagram