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СМИ сообщили, что Эван Макгрегор расстался с молодой подругой

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По словам источников, Мэри Элизабет Уинстед надоело, что ее называют «разлучницей»

Не так давно звезда «Звездных войн» — 46-летний Эван Макгрегор подал на развод с супругой после 22 лет брака. 51-летнюю Ив Мавракис актер решил оставить ради молодой коллеги по съемочной площадке сериала «Фарго». А теперь источники сообщают, что отношениям Макгрегора с Мэри Элизабет Уинстед также пришел конец. 33-летней актрисе надоело, что ее называют «разлучницей», пишет Daily Mail.

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед

Американский журнал Star, на который ссылается издание, цитирует источник из окружения Макгрегора: «Мэри ненавидела, когда ее называли разлучницей, и это ей доставляло определенные неудобства. Это печально, потому что год назад Эван и Ив были счастливы вместе, он решил ее оставить ради Мэри, а теперь потерял их обеих».

Напомним, Эван Макгрегор и Ив Мавракис были женаты с 1995 года. У супругов четыре дочери в возрасте от 6 до 21 года, две из которых приемные.

Фото: globallookpress

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