СМИ сообщили, что Эван Макгрегор расстался с молодой подругой

Американский журнал Star, на который ссылается издание, цитирует источник из окружения Макгрегора: «Мэри ненавидела, когда ее называли разлучницей, и это ей доставляло определенные неудобства. Это печально, потому что год назад Эван и Ив были счастливы вместе, он решил ее оставить ради Мэри, а теперь потерял их обеих».

Напомним, Эван Макгрегор и Ив Мавракис были женаты с 1995 года. У супругов четыре дочери в возрасте от 6 до 21 года, две из которых приемные.

Фото: globallookpress