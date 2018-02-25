СМИ сообщили, что Эван Макгрегор расстался с молодой подругой
Не так давно звезда «Звездных войн» — 46-летний Эван Макгрегор подал на развод с супругой после 22 лет брака. 51-летнюю Ив Мавракис актер решил оставить ради молодой коллеги по съемочной площадке сериала «Фарго». А теперь источники сообщают, что отношениям Макгрегора с Мэри Элизабет Уинстед также пришел конец. 33-летней актрисе надоело, что ее называют «разлучницей», пишет Daily Mail.
Американский журнал Star, на который ссылается издание, цитирует источник из окружения Макгрегора: «Мэри ненавидела, когда ее называли разлучницей, и это ей доставляло определенные неудобства. Это печально, потому что год назад Эван и Ив были счастливы вместе, он решил ее оставить ради Мэри, а теперь потерял их обеих».
Напомним, Эван Макгрегор и Ив Мавракис были женаты с 1995 года. У супругов четыре дочери в возрасте от 6 до 21 года, две из которых приемные.
Фото: globallookpress