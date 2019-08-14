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СМИ: Родители Жанны Фриске продали Дмитрию Шепелеву наследство от дочери из-за долгов перед «Русфондом»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Родители Жанны Фриске

Фото: Instagram
Телеведущий приобрел часть особняка.

В 2014 году «Русфонд» организовал сбор денег для помощи Жанны Фриске, страдавшей от опухоли головного мозга. За короткое время удалось собрать колоссальную сумму - 69,2 млн рублей. Но, к сожалению, помочь певице уже было невозможно.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года, и вскоре после этого выяснилось, что ее мама Ольга Копылова сняла с благотворительного счета дочери 20 млн рублей. «Русфонд» потребовал вернуть деньги после того, как семья Жанны не подтвердила, что они пошли на ее лечение.

Для того, чтобы рассчитаться с долгом, родители певицы продали часть дома, которую купили Жанна с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. После смерти дочери, родители унаследовали две трети коттеджа. Покупателем стал сам Шепелев, теперь дом принадлежит ему полностью.

Возвращенные в фонд деньги, пошли на лечение детей. Однако, адвокат Владимира и Ольги Копыловых (Фриске) до сих пор пытается доказать, что подпись Жанны на договоре с благотворительной организацией подделали, сообщает Wday.ru. Юрист уверяет, что родители не касались документов, а всем занимался Дмитрий Шепелев.

Родители и Дмитрий Шепелев ситуацию не комментируют.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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