СМИ: Родители Жанны Фриске продали Дмитрию Шепелеву наследство от дочери из-за долгов перед «Русфондом»

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года, и вскоре после этого выяснилось, что ее мама Ольга Копылова сняла с благотворительного счета дочери 20 млн рублей. «Русфонд» потребовал вернуть деньги после того, как семья Жанны не подтвердила, что они пошли на ее лечение.

Для того, чтобы рассчитаться с долгом, родители певицы продали часть дома, которую купили Жанна с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. После смерти дочери, родители унаследовали две трети коттеджа. Покупателем стал сам Шепелев, теперь дом принадлежит ему полностью.

Возвращенные в фонд деньги, пошли на лечение детей. Однако, адвокат Владимира и Ольги Копыловых (Фриске) до сих пор пытается доказать, что подпись Жанны на договоре с благотворительной организацией подделали, сообщает Wday.ru. Юрист уверяет, что родители не касались документов, а всем занимался Дмитрий Шепелев.

Родители и Дмитрий Шепелев ситуацию не комментируют.