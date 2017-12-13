Стройная фигура 50-летней Николь Кидман не дает покоя прессе.

Появление Николь Кидман на премии American Music Awards не осталось незамеченным. Звезда поразила поклонников еще более стройной, чем обычно, фигурой. С тех пор многим хотелось бы узнать ее секрет.

Американский таблоид Star, со ссылкой на собственные источники, сообщает: актриса сидит на «кофейной диете». «Николь просыпается в районе 7 утра, но до полудня ничего не ест. Она старается выдерживать паузы в 14-16 часов между приемами пищи, а все остальное время поддерживает нужный уровень энергии с помощью кофе», — поделился инсайдер. При этом артистка активно занимается спортом и отмечает, что чувствует себя так же хорошо, как выглядит.