СМИ рассказали о «кофейной диете» резко постройневшей Николь Кидман
Появление Николь Кидман на премии American Music Awards не осталось незамеченным. Звезда поразила поклонников еще более стройной, чем обычно, фигурой. С тех пор многим хотелось бы узнать ее секрет.
Американский таблоид Star, со ссылкой на собственные источники, сообщает: актриса сидит на «кофейной диете». «Николь просыпается в районе 7 утра, но до полудня ничего не ест. Она старается выдерживать паузы в 14-16 часов между приемами пищи, а все остальное время поддерживает нужный уровень энергии с помощью кофе», — поделился инсайдер. При этом артистка активно занимается спортом и отмечает, что чувствует себя так же хорошо, как выглядит.
При этом в недавнем интервью с изданием Los Angeles Times Кидман говорила: «Я ем почти все, просто соблюдаю меру».
Диетологи же отмечают, что соблюдая описанный выше режим и отказываясь от завтрака, похудеть будет сложно. Организм, поставленный в стрессовую ситуацию, начнет наоборот запасать энергию в виде лишнего веса.
Фото: instagram