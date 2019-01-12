СМИ рассекретили личность возлюбленного Алены Шишковой

26-летняя Алена Шишкова редко делится подробностями личной жизни. Поклонники блондинки знают, что у нее есть четырехлетняя дочь от рэпера Тимати, с которым Шишкова рассталась вскоре после рождения Алисы. Как выяснил портал Super.ru, в наcтоящее время сердце красавицы занято 23-летним Мансуром Джамбековым.

Как отмечает издание, пара много времени проводит вместе, а несколько недель назад Алена и Мансур в компании друзей отдыхали на горнолыжном курорте в Сочи.