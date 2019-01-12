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СМИ рассекретили личность возлюбленного Алены Шишковой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Чигиринская, Симон Крутир, Мансур Джамбеков и Алена Шишкова

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«Вице-мисс Россия—2013» встречается с представителем золотой молодежи Чечни.

26-летняя Алена Шишкова редко делится подробностями личной жизни. Поклонники блондинки знают, что у нее есть четырехлетняя дочь от рэпера Тимати, с которым Шишкова рассталась вскоре после рождения Алисы. Как выяснил портал Super.ru, в наcтоящее время сердце красавицы занято 23-летним Мансуром Джамбековым.

Как отмечает издание, пара много времени проводит вместе, а несколько недель назад Алена и Мансур в компании друзей отдыхали на горнолыжном курорте в Сочи.

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Публикация от Mansur Verona (@unoverona)

Известно, что 23-летний Мансур учится в магистратуре РАНХиГС по специальности «менеджмент». В интервью «Комсомольской правде» молодой человек рассказывал, что владеет рестораном La Verona, однако Super со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» отмечает, что данный бизнес не принадлежит Джамбекову. Вместе с тем, это не мешает Мансуру ездить на автомобиле стоимостью более 20 миллионов рублей и являться резидентом популярного Instagram-аккаунта, посвященного золотой молодежи.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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