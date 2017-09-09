Сразу несколько изданий сообщили о проблемах в отношениях знаменитой пары

Слухи о расставании 40-летней колумбийской певицы Шакиры и 30-летнего игрока «Барселоны» появились на фоне сразу нескольких событий. На днях певица презентовала видеоклип на песню Perro Fiel с участием Никки Джэма. Как сообщают инсайдеры, Жерар крайне ревностно относится к съемкам Шакиры с участием других мужчин.

Более того, по данным издания Rating Cero колумбийка приобрела в Барселоне для себя и детей новый дом, в который ушла с вещами от возлюбленного.

Жерар Пике и Шакира

Источник также сообщает, что во время игры с «Эспаньолом» Пике, радуясь забитому голу в ворота противника, показал не привычный жест из двух «Викторий» (который символизирует дату рождения футболиста и певицы — 2 февраля), а три пальца.

Поклонники обратили внимание на отсутствие свежих совместных снимков в социальных сетях, что также может указывать на кризис в отношениях знаменитостей.

Напомним, Шакира и Жерар Пике состоят в отношениях с 2010 года. Пара воспитывает двоих сыновей: 4-летнего Милана и 2-летнего Сашу.