СМИ обсуждают нового избранника Ольги Бузовой

Не так давно завершились съемки шоу «Замуж за Бузову». Личность избранника Ольги держится в строжайшем секрете. Премьера первой серии состоится 26 августа, но уже сейчас СМИ догадываются: избранником самой известной холостячки России стал ведущий мероприятий Сергей Зеленский.
Сергей живет в Сочи, именно в этом городе состоялось его свидание с Ольгой. Пару видели в рыбном ресторане: они наслаждались обществом друг друга, а затем вышли вместе и исчезли в неизвестном направлении, сообщает Super.
О том, что он участвует в шоу, Сергей сообщил подписчикам блога 6 июня:
Среди других претендентов на руку и сердце одной из самых желанных «холостячек» — занимающийся криптовалютой миллионер, сырный магнат, а также диджей, встречавшийся ранее с победительницей 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.
Знакомые желают удачи Сергею и с нетерпением ждут эфиров. А вы?
Фото: vk, видео: instagram