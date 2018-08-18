СМИ обсуждают нового избранника Ольги Бузовой

Не так давно завершились съемки шоу «Замуж за Бузову». Личность избранника Ольги держится в строжайшем секрете. Премьера первой серии состоится 26 августа, но уже сейчас СМИ догадываются: избранником самой известной холостячки России стал ведущий мероприятий Сергей Зеленский.

Сергей живет в Сочи, именно в этом городе состоялось его свидание с Ольгой. Пару видели в рыбном ресторане: они наслаждались обществом друг друга, а затем вышли вместе и исчезли в неизвестном направлении, сообщает Super.

О том, что он участвует в шоу, Сергей сообщил подписчикам блога 6 июня: