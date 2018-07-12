СМИ обсуждают «голое фото» Анны Курниковой

Фотография, которой поделилась Анна Курникова в своем блоге вчера, неожиданно наделала немало шума в Сети. На снимке знаменитая теннисистка запечатлена абсолютно обнаженной.
«Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой», «Поклонники Курниковой обсудили ее фото без трусов», «Иностранцы раскритиковали Курникову за голое фото в публичном месте», «В Сети появилось фото полностью обнаженной Анны Курниковой», — гласят заголовки газет.
Анна часто публикует детские снимки, а недавно начала новую «главу» — фотографий с детьми: в декабре стало известно, что спортсменка стала мамой.
Отец детей Анны Курниковой — певец Энрике Иглесиас. Пара решила обзавестись потомством спустя 14 лет совместной жизни.
Фото: instagram