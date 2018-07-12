СМИ обсуждают «голое фото» Анны Курниковой

«Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой», «Поклонники Курниковой обсудили ее фото без трусов», «Иностранцы раскритиковали Курникову за голое фото в публичном месте», «В Сети появилось фото полностью обнаженной Анны Курниковой», — гласят заголовки газет.

Анна часто публикует детские снимки, а недавно начала новую «главу» — фотографий с детьми: в декабре стало известно, что спортсменка стала мамой.