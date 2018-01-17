СМИ назвали имя предполагаемого возлюбленного Анджелины Джоли
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Знаменитая голливудская актриса все чаще появляется на различных мероприятиях в компании камбоджийского режиссера.
Западные СМИ сообщили, что новым возлюбленным знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли стал камбоджийский режиссер и музыкант Прач Ли. Пара вместе работала над первой режиссерской работой Анджелины — фильмом «Сначала они убили моего отца», а теперь часто вместе выходит в свет.
Более полутора лет назад состоялся громкий развод Анджелины Джоли и ее супруга Брэда Питта. В многочисленных интервью актриса отмечала, что не готова к новым отношениям и полностью посвящает себя воспитанию детей. Напомним, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Шайло, Вивьен и Нокса, рожденных от Брэда Питта, и приемных Захару, Мэддокса и Пакса. По сообщениям инсайдеров, Прач Ли подружился с наследниками актрисы.
Фото: facebook, globallookpress