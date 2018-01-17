Знаменитая голливудская актриса все чаще появляется на различных мероприятиях в компании камбоджийского режиссера.

Западные СМИ сообщили, что новым возлюбленным знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли стал камбоджийский режиссер и музыкант Прач Ли. Пара вместе работала над первой режиссерской работой Анджелины — фильмом «Сначала они убили моего отца», а теперь часто вместе выходит в свет.

Прач Ли и Анджелина Джоли