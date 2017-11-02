На пальце 26-летней актрисы журналисты и пользователи Сети разглядели «то самое» кольцо.

Сегодня отечественные СМИ сообщили, что 27-летний Иван Янковский и 26-летняя Вера Панфилова собираются пожениться. Пользователи Сети и журналисты обратили внимание на кольцо, надетое на безымянный палец правой руки молодой актрисы.

Как отмечает портал Letidor, Иван Янковский и Вера Панфилова вместе учились на режиссерском факультете ГИТИСа, однако романтические отношения у наследников знаменитых фамилий завязались после окончания учебы. Год назад стало известно, что молодые люди расстались. Как отмечали инсайдеры, Иван и Вера увлеклись построением карьеры и стали уделять друг другу меньше внимания. Но, к радости поклонников, пара воссоединилась.